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不服管束就拔牙！美好市多涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

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美國好市多因涉嫌壓榨猴子勞工 暫時停止販售椰奶

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
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【撰文＝編輯部】

你有聽過猴子勞工嗎？你有想過賣場上隨手可買的椰奶原料是怎麼採集的嗎？這一切背後可能與壓榨動物勞工的議題相關聯。

善待動物組織（PETA）亞洲分部，於2020年9月28日上傳一部影片到Youtube上，內容關於發現泰國椰子園有猴子受到虐待，而這些椰子的採集商竟屬於國際連鎖超市好市多

影片來源：PETA官方Youtube頻道

2020年10月28日，美國好市多得知自己的供應商涉嫌動物壓榨後，即宣布停止一切椰奶販售行為。

遭善待動物組織PETA查獲，涉嫌虐待猴子的椰奶品牌Chaokoh。

椰子農場＝猴子煉獄？不服管束就拔牙！

善待動物組織於泰國椰奶製造商Chaokoh旗下的椰子農場Theppadungporn Coconut Co.發現，工人會從野外綁架猴子後，將脖子拴上繩子，受限關在與猴子等同大小的籠子裡。唯一能出來活動的時間只有採椰子，且每天需要在8個不同的椰子農場採集超過1000顆椰子。

「當猴子感到害怕而反抗時，工人會拔掉牠們的牙齒。」一位農夫在接受偵訊時說到。善待動物組織總裁英格麗德·紐柯克（Ingrid Newkirk）在新聞稿中表示「沒有任何消費者，會希望手上的椰奶，是透過猴子遭受到像採集機般的虐待而來。」對此美國好市多也回應，將杜絕所有動物勞工壓榨的可能，停止與Chaokoh製造商的合作。

壓榨動物勞工議題，企業紛紛出面表態

好市多全球經營著795個零售倉庫，2019年全球銷售額超過1500億美元。美國好市多副總裁Ken Kimble表示，目前已聘用第三方公正單位展開調查中，將逐一拜訪椰子農場，確認無使用任何猴子勞工的情形。且所有椰子來源被要求需全數人工採集，若是通過這項標準，才會重新與這些農場合作，且在未來會持續監控，以預防再發生虐待動物的可能，並將用相同的標準套用在所有供應商之上。

對此，美國最大的零售商沃爾瑪（Walmart）則表示，該公司非常重視採購責任，將嚴格審視所有供應商，皆無類似動物勞工虐的情形發生。而美國超市克羅格（Kroger）表示，該企業相信動物與人類應持有同等平等之待遇，將不容忍任何動物虐待之事件發生。

保護動物權益不僅是存在企業，消費者也有責

善待動物組織表示，在美國好市多（Costco）放棄該品牌之前，Walgreens、Food Lion、Giant Food和Stop＆Shop等大型連鎖雜貨或超市企業，皆已確保上架商品無動物勞工虐待之行為。

像這樣的動物勞工虐待事件，不僅應該透過零售業把關，消費者更應該關注這樣的社會議題，拒絕購買這樣的產品，否則就等於是助長這樣的敗俗成長。

審稿編輯：林玉婷

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