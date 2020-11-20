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鄭明典1張圖看鋒面雲系逼近 彭啟明：若西移旱象就有解

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
鋒面雲系接近中。圖／取自鄭明典臉書
鋒面雲系接近中。圖／取自鄭明典臉書

鋒面雲系接近中。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，（鋒面）很尾巴了，主要鋒面雲系偏北通過，台灣附近的天氣變化比較侷限，主要發生在迎風面區域。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，東北方的鋒面，雖然說是弱，這是指影響台灣的程度，但其實結構很好，閃電對流很旺盛。如果這鋒面可能西移個兩三百公里，也南下到台灣，旱象就有解了，不過不可能，「我們只有乾乾的東北風而已」。

氣象局說，今天鋒面通過北部海面及東北風稍增強，明天東北風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；今、明兩天東北部地區有雨，基隆北海岸、東部、東南部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，北部地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，今晚起東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，午後東部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局 彭啟明

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