今天變天！ 彭啟明：鋒面上半天掠過北台灣 東北風接力

這兩天台灣的天氣熱得像夏天，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中午高溫都到32-33度，就連目前多數地方也都在22-25度，顯著的偏東南風，也讓不少地方大氣穩定，昨天都有些空氣汙染現象。

今天的天氣將有點改變，彭啟明說，目前在東海上，正有道鋒面逐步南下，今天上半天掠過北台灣，各地雲量將會增多，鋒面後面的東北風也將會在上午逐步報到，目前台灣北部東半部天氣雖然沒有顯著變化，但東北風在今天逐步接近後，預期溫度會稍降，今天北部東半部高溫約28度，和昨天台北32.7度有些落差，也轉為雲量較多，迎風面偶有局部陣雨的天氣。中南部則影響不大，中午高溫仍有30度以上機會。

彭啟明說，要稍微留意的是今天晚上到周六，台灣附近的風向會逐漸由偏東北風轉東風，鋒面水氣將隨東風，配合上地形，可能在東半部發展起來，今晚到周六要留意東半部可能的降雨變化，可能在宜蘭到花蓮局部地區的雨勢會較大。

周日再轉為偏東南風，雨勢會緩和，不過下周一、周二又有波東北風南下，又再轉為北部東半部陰沉偶陣雨的天氣。下周三四又緩和，下周五六可能又有波東北風。

彭啟明說，大致上下周的天氣仍維持有幾波東北風南下，北部東北部較有波動的天氣，對中南部都影響不大，仍維持多雲到晴的天氣，到新竹以南都可以看到陽光。不過中南部仍要留意空氣品質，預期可能會略差一些。

他說，這一波的北方冷高壓，也讓中國北方到東北，大約在黃河以北區域，整個溫度都降下來，有顯著的雨雪天氣，這也將影響到韓國、日本，台灣在這波冷高壓，在勢力的邊緣，影響不大，大致下周仍維持間歇有東北風的天氣。