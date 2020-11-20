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北台灣今晚變天 吳德榮：明天北海岸等地區有較大雨勢

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北台灣今晚變天 吳德榮：明天這些地區有較大雨勢

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天上午各地晴朗。本報資料照片
今天上午各地晴朗。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午各地晴朗，下午迎風面的北台灣、東半部雲量漸增、高溫較昨天下降，其他地區仍晴朗偏熱；今晚東北風南下，北海岸、北部山區及東半部有局部雨，大台北降雨機率亦提高；北部20至28度、中部20至33度、南部21至33度、東部21至31度。

他說，明天北海岸、北部山區及東北部有局部雨、並有較大雨勢，大台北及東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，北台灣白天因雲多降雨而稍轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

周日東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，東北部仍有局部短暫雨的機率；高溫又回升至30度以上。

下周一、周二另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是很弱，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

下周三、周四東北風減弱，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲的天氣。

高溫 吳德榮

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