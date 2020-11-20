「獵風者號」後年升空 中大辦衛星工作坊討論未來應用

我國第三期太空計畫為期十年，下顆氣象衛星「獵風者號」原定明年第四季發射升空。但新冠肺炎疫情影響太陽能電池交貨進度，改為後年發射，升空後能提升颱風路徑和強度預測精準度。科技部的「衛星科學工作坊」今、明兩天在中央大學展開，產官學代表針對獵風者、福衛七號等太空計畫，進一步凝聚共識。

此工作坊的執行秘書、中央大學教授劉千義指出，台灣一系列的福衛光學影像，即時供應國際上的防救災影像，已有多個協助人道救援的實例。福位五號和七號對太空天氣帶來正面效益，也被歐洲與美國氣象預報中心所認可，未來更有「獵風者」衛星的觀測可提供海面風場資訊。目前台灣也正在運用地球同步衛星的觀測，針對雲、降雨及空氣品質等環境因子，可進行大範圍及時間上的連續監測。

劉千義表示，地表資訊及變遷、大氣垂直溫溼度結構與電離層狀態、海面風場、雲雨演變及空氣品質若結合衛星遙測，可為國土利用及規畫、定位及導航、天氣與氣候、交通公衛、海洋保育、水資源管理、農林糧食等多項民生基礎資訊，提供穩定可靠的無國界資料。

中央大學校長周景揚說，中央大學致力於發展太空科學，校內太空及遙測研究中心（CSRSR）以及全球定位科學與應用研究中心（GPSARC）長期投入衛星遙測資料技術發展與應用加值。學校將以自身特色支援，希望建立更多校際、產官學研合作關係，共同為衛星科學發展努力。

科技部表示，此工作坊除對接行政院長蘇貞昌2019年簽署啟動的「第三期國家太空科技發展長程計畫」，增廣台灣太空計畫的產官學研參與面，也盼促進衛星發展及與產業鏈結，達成聯合國的永續發展目標。