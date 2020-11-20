兩廳院與廣達電腦攜手打造 OPENTIX售票啟動試營運

兩廳院售票系統會員注意了！由國家兩廳院與廣達電腦、廣達研究院共同打造的全新售票平台「OPENTIX兩廳院文化生活」即將上線，今天(20日)啟動試營運，明年四月將全面接棒已服役16年的「兩廳院售票」，以全新品牌與格局迎向未來，歡迎新舊會員註冊使用。

OPENTIX建置成本由兩廳院與廣達電腦共同合作與分擔，雙方超過60人組成開發團隊，歷時一年半共同打造。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，17年前兩廳院售票系統第一次變革，是他擔任兩廳院藝術總監時期。當時售票時間從中午12點到晚上8點改為24小時售票，全台灣從26個拓展為一千多個售票點。他指出，隨著科技的演變，為了與世界連結，這次又做了第二次的重大變革，「是非常艱難但必須完成的任務」，希望做出好買、好賣，最貼心的系統，帶給民眾及表演藝術界新的可能性。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，OPENTIX不只銷售表演票券，還將擴大至視覺藝術(如展覽)、電影、文創等不同領域，各項功能將分階段完成。而觀眾在此一平台購票，平台將根據你購票的喜好為你推薦表演節目。此外，此一平台會為所有表團推出「戰情室」，也就是最即時的數據資訊，透過此一平台蒐集的「國家的文化數據」，可以對這個產業產生不一樣的影響與幫助。

廣達研究院院長張嘉淵表示，廣達研究院以先進的雲端運算(Cloud Computing)為基礎，結合大數據(Big Data)與人工智慧(A.I.)，為場館與表團來打造以使用者為中心(User Centric)、以行動優先(Mobile First)的平台， 以提供自藝文愛好者更直覺的搜尋、推薦及購票體驗；並協助表團及場館以商業智慧(Business Intelligence)與即時數據分析為工具來開展市場銷售，這也是一個透過機器學習(Machine Learning)不斷智能優化的平台。

初期功能包括提供消費者更便利的手機購票方式、綁定各家會員系統、超商通路取票、電子轉贈分票、快速搜尋更便利，並可收藏演出團隊的動態等功能，皆有利各團隊後續行銷。

其中，由於超商的通路，還須逐一進行系統整合的工作，試營運期間先以服務據點最多、過往觀眾使用率最高的7-ELEVEN進行合作，將於11月底上線服務，明年4月則是全家加入行列，其他分銷點將於試營運期間陸續加入。

2021年4月1日OPENTIX正式上線後，進一步提供多元套票、加價購、線上退票整合、外文介面、座位預覽等功能。另一方面，也可提昇團隊管理銷售動態數據效能，快速決策行銷策略，讓智慧管理、即時數據，有效回饋團隊需求，創造文化產業正向循環。

「OPENTIX兩廳院文化生活」與「兩廳院售票系統」是兩個不同的系統。兩廳院表示，從試營運開始，原售票系統會員與新會員皆需至OPENTIX註冊新帳號，如已持有各單位會員者，還可搶先綁定國表藝各場館與戲曲中心的會員，購票時即可享有該單位會員優惠。同時加入個人電子發票載具功能，未來使用將更方便快速。

●OPENTIX兩廳院文化生活 https://www.opentix.life/