影／山友守護者 高山協作員

有一群人，背負著數十公斤在險峻斷崖行走，肩負著登山客的食材和裝備，也擔負著登山客的夢想，他們就是高山協作員。

從日據時代鹿野忠雄探勘未知的台灣高山地區，到光復後林文安等四大天王命名百岳開疆闢土，接著到如今登山進入了大旅遊時代，協作員都掮負著重擔，陪同登山客走上一個個山頭，輔助百岳的夢想。

「揹工」推測最早始於清朝代，在高山上的原住民由平地人聘用，協助開路、領路還有修築步道等工作，當然還有搬運重物。

到了日治時代，日本政府在山林間展開大規模的土地調查，因為沒有指南針的方向導引，因而大量聘用原住民擔任揹工嚮導。原住民只要憑藉著前輩口述，即能辨別正確的方向與道路，特殊的天性和負重能力，成為日據時代在山野中最重要的嚮導。

演變至今，昔日稱的揹工早已任務多樣化成為協作員，他們不謹謹是背負，有時還要負責取水煮飯，途中還幫忙維護隊員的安全，山上如果有山難，他們常常都是衝第一個救難，成為登山客的守護神。