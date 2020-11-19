藏在Dyson空氣清淨機裡的黑科技 模擬居家空間達成全面淨化

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機全年不分季節吹送清淨涼暖風，恆溫控制技術可穩定維持室內空氣品質。 圖／戴森 提供

秋冬換季時節，不只戶外空氣品質拉警報，待在家每天呼吸的空氣是不是真的乾淨，反而是許多人會忽略的重要課題。Dyson空氣清淨機系列結合了化學、感應、濾網和流體動力學方面的知識，能捕捉室內小至PM0.1的懸浮微粒、異味和氣體，以及可能有害污染物如細菌、病毒，是專為家庭環境量身打造的全方位空氣淨化解決方案

Dyson以最接近居家使用的環境測試潔淨空氣效率Dyson在研發上持續投放資源，以最高標準研發旗下產品的過濾效能，雖然設計淨化器的原理各有不同，但目標都是確保產品能夠有效運作。更耗資30萬英磅跟專業實驗團隊打造「POLAR淨化均勻度實驗室」，在完全密閉、面積約9坪空間內設置了9個空氣品質感應器，透過設置接近一般家庭客廳大小的空間，驗證空氣清淨機自動反應並均勻淨化整個房間的有效性，確保 Dyson空氣清淨機的過濾效能符合標準，並使用於現代家居。

POLAR淨化均勻度實驗室測試示意，透過設置接近一般家庭客廳大小的空間，驗證空氣清淨機自動反應並均勻淨化整個房間的有效性。 圖／戴森 提供

Dyson持續在研發上投入大量資源，圖為位於馬來西亞的Dyson科技實驗室正在進行POLAR淨化均勻度測試。 圖／戴森 提供

國際標準淨化暖化效能測試分別為AHAM AC1-2015和IEC 60675。Dyson更超越前述標準，測試過濾效率（EN1822）、氣流噴射（DTM801）、在 81立方公尺室內的多感應器淨化涵蓋率（TM-003711）以及在35立方公尺室內的多感應器暖化效能（DTM 961）皆達測試標準。

「POLAR淨化均勻度實驗室」為真實居家環境量身打造，吹送清淨空氣覆蓋各個角落，並於各角落設計9個空氣感應器來偵測空間的空氣品質，不透過風扇來促進空氣循環，這樣的使用較符合大部分的家庭客廳環境，確保空氣清淨機能夠均勻淨化整個空間。

Dyson空氣清淨機淨化真實居家 三合一功能更全面大部分人90%的時間都在密閉的室內活動，在不健康的室內環境中生活可能面臨更高的空污風險，根據Dyson進行的一項研究顯示，台灣60%以上的消費者都知道煙霧會造成污染，卻只有不到30%的消費者知道建築材料或家具中的有毒物質也是空氣污染的來源。Dyson推出的Cryptomic分解甲醛科技，能持續有效消除甲醛，消滅看不見卻又持續存在的室內甲醛危害。HP06空氣清淨機更測試能同時可濾除流感H1N1、H3N2、EV71腸病毒，高效淨化並吹送潔淨空氣循環全室，特別適合家有老人小孩的家庭使用。

Dyson Cryptomic組合濾網，以HEPA與活性碳過濾。有效捕捉有害氣體與99.95%的微粒汙染物。 圖／戴森 提供

Dyson智慧空氣清淨機系列超越標準測試，能自動感應空氣品質，捕捉超細懸浮微粒，除了可透過強勁的Air Multiplier氣流倍增科技將淨化後的涼爽空氣吹送到全室，Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic三合一涼暖智慧空氣清淨機更提供冷暖風功能，配備獨特擴散模式，一年四季皆可隨時開啟，不分季節加倍實用。