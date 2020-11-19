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「醫師其實沒有比一般人健康」健檢名醫抗癌14年的領悟

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
聯安診所健康管理中心主任洪育忠38歲時確診大腸癌三期，如今已抗癌14年。圖／聯安診所提供
聯安診所健康管理中心主任洪育忠38歲時確診大腸癌三期，如今已抗癌14年。圖／聯安診所提供

聯安診所健康管理中心主任洪育忠抗癌十四年，他在38歲那年得到大腸癌第三期的診斷，領悟到「醫師其實沒有比一般人健康」這句話是真的， 此後改變生活型態，投入預防醫學，以下是他的分享：

以前當開業醫師時，我是永遠滿診「拚命三郎」，病人從早看到晚，買了早餐到下午都沒吃是日常，38歲那年，一份「大腸癌三期」診斷報告，彷彿老天爺讓我抽取命運、機會卡，找回更滿意的生活，翻轉我對健康認知，用餘生讓更多人享受「那每個年紀能達到的最好狀態」。

十多年前，當時醫師絕大多數將重心放在治療疾病，多數醫師知道均衡飲食、調整作息的重要性，但大家還是從早忙到晚，「醫師其實沒有比一般人健康」這句話是真的，在確診前，我其實已發現自己糞便有出血現象。

但醫師面對患者和面對自己不同，看到病人糞便潛血，一定耳提面命要他去檢查，但自己遇到，我自行診斷應該是痔瘡。

我清楚記得，38歲生日剛過，我去做了一次健檢，結束後我到診間聽報告，「你疑似有大腸癌」聽那名醫師說出這幾個字後，我什麼反應都沒有。我只回應了一句「喔！大腸癌，我檢查做完了，可以回去嗎？」直到回到家，才真正意識到發生什麼事。

當下我最先打了一通電話給專攻大腸癌的醫學院同學，詢問對方意見。我掛掉這通電話後，想起自己上有父母下有妻小，「說不害怕是假的。」

心情最糟糕的階段是確診後一、兩天，因為我不確定是早期癌還是末期，在拿到健檢中心的轉診報告後，我隔天就到大醫院進一步檢查，當初最怕診斷期別是第四期，「等待結果是最煎熬的，未知是最恐懼的。」直到確定自己是第三期，心中的一顆大石頭才緩緩放下。

後來一位腫瘤科同學跟我說，他估計大腸癌第三期五年存活率有五成，這消息對我來說無疑是一劑強心劑，再加上生病期間許多貴人、老師親自上陣為我開刀切除癌細胞，大學同學擔任我的主治醫師、在藥廠的同學也幫我找到很好的藥物。

我漸漸坦然接受、對康復抱有信心，連妻子都說，我的優點是即使罹癌，也不會對旁人發脾氣。今年是我抗癌第十四年，在這段期間，我常常告訴自己，生病不是犯罪，但要承認過去生活確實有做得不好的地方。

那份「大腸癌三期」的診斷報告，讓我學到教訓，正視生活需要做出改變。我從肉食主義者變身均衡飲食主義，花更多時間運動，跟以前在診所的拚命三郎作息比起來，我更滿意現在的生活型態，行醫理念也因罹癌而改變。

以前在診間，我只要求患者從有病進步到沒病，但我完成大腸癌療程，回到職場的第一件事是關掉診所，轉換跑道投身健檢領域。

十多年過去，我在臨床發現，一般民眾在35歲之後，多達四分之一至二分之一開始出現大腸瘜肉。「瘜肉不一定會變成癌症，卻是風險。」我認為這是一場只能贏不能輸的賭注。加上近年多位藝人在30多歲就確診大腸癌第三期，我開始建議民眾25歲後開始預防健檢。

健檢不只是為了避免罹癌，更應該追求「健康」，是讓每個人在自己當下的年紀，達到最好狀態，更加傾聽身體的聲音，及時調整生活型態，擁抱健康快樂的人生。

名醫檔案／洪育忠

現職：聯安預防醫學機構 聯安診所 健康管理中心主任

學歷：台灣大學醫學系

專長：預防醫學、健康檢查、慢性疾病診療、體重控制、常見一般疾病診療

興趣：騎腳踏車、聽音樂、寫字

經歷：耕莘醫院永和分院家醫科主任醫師、耕莘醫院家醫科兼任主治醫師、祐誠診所院長

醫學辭典／大腸癌

大腸癌連續12年盤踞10大癌症之首，大腸癌患者不論男女，以60至79歲最多，但各年齡層都有，40歲以下大腸癌患者約占6％，以我的門診為例，年齡最小的大腸癌患者是十多歲的國中生。

大腸癌治療進步，副作用低，但愈年輕的患者愈容易復發。年輕人免疫力強，卻出現沒能殺死的癌細胞，代表癌細胞特別「厲害」，攻擊可能又快又猛。

但大腸癌是最可能預防的癌症之一，有五成大腸癌可透過調整飲食、運動與避免肥胖來預防，定期接受糞便潛血檢查可有效降低大腸癌死亡率二至三成。一般民眾50歲以上，建議每兩年1次糞便潛血檢查，有家族史者可於45歲起，定期接受糞便潛血或大腸鏡檢查。

諮詢專家／台大醫院大腸直腸科主任梁金銅

整理／記者陳婕翎

大腸癌 醫師 患者

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