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男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

跨世代消費年度趨勢論壇 大數據分析零接觸商機

攝影中心 / 記者季相儒/台北即時報導
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 舉行消費趨勢論壇，總經理梁錦琳分享如何解構千萬卡友數據的分眾消費行銷心法。記者季相儒/攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 舉行消費趨勢論壇，總經理梁錦琳分享如何解構千萬卡友數據的分眾消費行銷心法。記者季相儒/攝影

跨世代消費年度趨勢論壇 大數據分析零接觸商機

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY，19日舉辦一場跨世代消費年度趨勢論壇，依據千萬會員大數據與消費軌跡，在後疫情時代，掌握分眾消費力，使消費者與品牌雙贏；同時邀請業界專家與會，分享疫情消費決勝關鍵。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，數據顯示，每晚9點，是腦波最弱的時間，睡前的11點，睡衣消費力衝高。物流與行動支付的便捷，刷新消費紀錄。新冠肺炎帶給全球產業一種屬於破壞式的創新，宅經濟與零接觸商機加速崛起。在疫情的挑戰下，為使行銷效果更精準，分眾行銷成為必然趨勢。

GO SURVEY調查結果顯示，今年消費者購物因疫情影響轉趨保守，輕熟單身及新婚夫妻消費成長歷最高，歸納於此二族群較無生活負擔、金錢支配度較大，也樂於多元探索生活。「類單身」夫妻尤其善用關鍵媒體獲取多元資訊；身為網路原住民的年輕族群，則傾向線上線下同時並用，會先實體門市體驗再網購，或是反向先網搜再實體購買。新手父母的「寵愛商機」與手遊占比也攀高在育兒時間之外的碎片時間。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城指出，消費需求會不斷轉換，嚴峻的新冠肺炎疫情之下，需求並未消失，只改變了消費行為。網購橫跨全世代，當消費者習慣遊走實體與網路之間，掌握各世代消費意念，做出正確行銷策略，進而掌握商機。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 舉行消費趨勢論壇，吸引逾200名品牌和廣告主參與。記者季相儒/攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 舉行消費趨勢論壇，吸引逾200名品牌和廣告主參與。記者季相儒/攝影
鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，後疫情時代以市調、數據分析搭配精準的數媒操作是獲客不二心法。記者季相儒/攝影
鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，後疫情時代以市調、數據分析搭配精準的數媒操作是獲客不二心法。記者季相儒/攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 19日舉行消費趨勢論壇，解構千萬卡友消費數據，分享疫情期間透過分眾消費力，共創消費者與品牌雙贏的關鍵。記者季相儒/攝影
HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY 19日舉行消費趨勢論壇，解構千萬卡友消費數據，分享疫情期間透過分眾消費力，共創消費者與品牌雙贏的關鍵。記者季相儒/攝影

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