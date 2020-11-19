專家：健保費不應為漲而漲 籲訂配套措施

健保會明天開會討論健保費率調漲，月薪新台幣4.2萬元上班族每月恐多繳100元。多名專家呼籲，調漲之餘應有配套措施，讓民眾知道錢究竟花到哪，也應強化宣導，促進民眾健康觀念。

健保財務連年虧損，預估最晚明年底安全準備金將低於1個月，達到調漲保費標準，全民健康保險會明天將開會討論110年健保費率。

依規定，健保會每年9月都會開會協商隔年健保總額，10月展開費率諮詢，11月則會根據總額協商結果討論隔年費率，參與討論的健保會委員共39人，保險付費者方有被保險人代表14人、雇主代表5人、行政院主計總處1人；保險醫事服務提供者代表10人、專家學者及公正人士7人、國家發展委員會及主管機關各1人。

不願具名的健保委員指出，目前健保費率共有醫界、付費者2種方案，醫界方案為5.52%，付費者方案為5.47%，但無論哪一種方案，勢必都將突破5%大關。

健保會公正人士代表滕西華今天受訪時表示，健保費率調整涉及安全準備金、總額成長率、平衡費率等3大因素；在健保的運作中，今年收的錢就是給今年的被保險人使用，安全準備金則像是健保的存款，若錢沒用完就會存進存款，錢用太多就得拿存款來補，但這筆存款究竟多少才夠，低於多少才要調整保費，是首要思考的問題。

其次是總額成長率，滕西華指出，總額成長率是影響費率關鍵，若總額花得愈多，收入就得愈多；第三則是平衡費率的問題，明年調整的保費究竟是足夠明年用就好，還是要足夠未來2、3年用，希望支持的年分愈長，每次的保費漲幅就會愈高。

滕西華說，以往健保史上「每調一次費率，就得犧牲一個部長」，顯示調整健保費事涉政治議題，健保會委員雖會針對費率提供意見、進行討論，但最終仍是由衛福部長、行政院長拍板。

她也強調，今年疫情衝擊經濟，但付費者代表還願意漲保費，代表健保20多年的理性討論已趨於成熟，也呼籲政府看見付費者的努力，除因避免一口氣漲好漲滿，也應有配套，讓民眾知道自己多花這些錢究竟用什麼地方，才能讓這筆錢付得更有價值。

台灣醫務管理學會監事長謝武吉也認為，要調高保費應有配套措施，例如強化宣導正確就醫、生活、飲食習慣，就像今年遭逢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，全民勤洗手、戴口罩，流感和腸胃疾病患者大幅減少，是否代表國健署長久以來都未積極宣導，呼籲政府深思。