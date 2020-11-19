快訊

男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣漁獲遭列「強迫勞動製品清單」 漁業署將提改善措施

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
圖為高雄港碼頭遠洋漁船卸下大批冷凍鮪魚。聯合報系資料照
圖為高雄港碼頭遠洋漁船卸下大批冷凍鮪魚。聯合報系資料照

美國勞動部今年首次將台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品清單」，農委會漁業署表示，考量可能對市場端消費者造成負面影響，已與相關部門及產業團體研商改善作法，加強法規盤點、落實執行、漁業產業推廣社會責任等，近期將提出執行措施。

漁業署說明，有關法規盤點部分，行政院已責成勞動部進行國際勞工組織漁業工作公約的國內法化研議，相關部會已協助配合；落實執行部分，漁業署持續推動各項可行的執法行動，強化對落實工資給付、工時部分工作環境改善訪查。

漁業署說，將持續與司法警察單位合作，加強人口販運辨識與處理能力，如有涉及強迫勞動或人口販運案件，將即依法移送司法警察單位偵辦，以打擊船上暴力、強迫勞動等不當對待情事。

漁業署 警察 勞動部

延伸閱讀

美太陽能團體呼籲將供應鏈撤出新疆 指當地有強迫勞動

學校午餐多吃魚！漁業署與全國漁會為國小學童加菜

漁業署食魚文化推廣開跑 行動劇歌舞入校宣傳

加州查扣中國進口手套 疑來自新疆強迫勞動工廠

相關新聞

國際海盜活動頻率增 「高危險海域」曝光

國際海事局(IMB）今年向各國提出警告，指今年上半年起，在各國際海域發現海盜活動次數有增加的趨勢。為此，交通部航港局自1...

男子遭巫術下降頭 《南巫》導演以童年經驗隱喻政治

《南巫》為馬來西亞導演張吉安首部劇情長片，片中以半自傳式敘述在他童年時期發生在父親身上的光怪陸離之事。憑藉這部作品，張吉安入圍第57屆金馬獎最佳新導演、最佳原著劇本兩項大獎，並斬獲以推廣亞洲新銳導演的奈派克獎（NETPAC）以及亞洲電影觀察團推薦獎。

活得不舒服是因為內心軟弱 你是討好型人格嗎？

「討好型人格」的特點有...

室友腳好臭！一摳噴「屎+酸菜味」 內行推妙招：這樣消除

同住後發現無法接受室友的衛生習慣，往往會生活得很痛苦，一名網友發文指出，室友除了有嚴重的腳臭味，還很愛摳腳，而且又不愛洗，讓他好無奈，發文問網友「到底要怎麼暗示他？」引發討論。

每天喝咖啡一年開銷至少上萬？ 內行曝省錢技巧

許多人對咖啡因依賴度高，更多的是天天一杯咖啡不離手，咖啡因除了可以讓人提神醒腦，也能促進代謝好處極多。但有網友分享，自己天天購買超商美式咖啡，經年累月累積下來，算一算也是可觀的一筆花費，讓他不禁思考，怎樣才能在咖啡與錢包間取得平衡，一舉兩得呢？

台灣漁獲遭列「強迫勞動製品清單」 漁業署將提改善措施

美國勞動部今年首次將台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品清單」，農委會漁業署表示，考量可能對市場端消費者造成負面影...

健保費率喊漲 前衛生署長楊志良分析三大效應

健保費率喊漲，前衛生署長楊志良今（19）日分析有三，第一，健保負擔會持續擴大的原因，主要在於新科技的增加，其次是人口老化...

每秒步伐小於60公分恐失智 AI找出24處異常提早揪失智

失智人口隨社會老化速度增加，醫界希望找出預測失智的工具，及早治療，延緩失智速度。台灣流行病學學會根據各國研究，找出失智者...

信義區校園旁驚見加熱菸商店搶客 民團要地方立即取締

衛福部今年10月底剛改口修法「開放但嚴管加熱菸」，董氏基金會今接獲民眾檢舉，加熱菸商公然挑釁政府，修法初期肆無忌憚地在信...

法國上科西嘉省爆發禽流感 活禽鳥等禁輸台

農委會防檢局今天表示，依據世界動物衛生組織（OIE）疫情訊息，法國科西嘉島（上科西嘉省）一處販售575隻供配種及觀賞用禽...

還想找優惠？他家存1萬三倍券沒用 網勸：別等了！綁卡賺回饋

三倍券自7月開始發放，當時許多店家都紛紛推出優惠活動，讓不少消費者買飽飽還賺到好心情。不過，如今似乎還有不少民眾還沒領花完三倍券，有人就發文詢問「現在哪裡還有使用三倍券提供優惠的店家」，貼文意外引來網友善心提醒，「如果堅持要優惠，很可能會放到過期」。

Uber推「司機神救星」課程 認證100分才能上路

為了推動計程車駕駛行車安全觀念，台灣計程車學院協會今和Uber共同宣布，正式啟動線上教育訓練課程「司機神救星」推廣計畫，...

熱門新聞

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

泥漿溢流路面！國一北上大塞車道縮半 搶修估晚間11點通行

健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。