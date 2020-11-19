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台灣漁獲遭列「強迫勞動製品清單」 漁業署將提改善措施
美國勞動部今年首次將台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品清單」，農委會漁業署表示，考量可能對市場端消費者造成負面影響，已與相關部門及產業團體研商改善作法，加強法規盤點、落實執行、漁業產業推廣社會責任等，近期將提出執行措施。
漁業署說明，有關法規盤點部分，行政院已責成勞動部進行國際勞工組織漁業工作公約的國內法化研議，相關部會已協助配合；落實執行部分，漁業署持續推動各項可行的執法行動，強化對落實工資給付、工時部分工作環境改善訪查。
漁業署說，將持續與司法警察單位合作，加強人口販運辨識與處理能力，如有涉及強迫勞動或人口販運案件，將即依法移送司法警察單位偵辦，以打擊船上暴力、強迫勞動等不當對待情事。
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