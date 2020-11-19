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國際海盜活動頻率增 「高危險海域」曝光
國際海事局(IMB）今年向各國提出警告，指今年上半年起，在各國際海域發現海盜活動次數有增加的趨勢。為此，交通部航港局自103年後，近期也首度公告受海盜或非法武力威脅高風險海域，包括東南亞海域、非洲與鴻海地區、美洲地區等，其中東南亞海域則是我國航商最常航行的海域之一。
根據航港局公告顯示，東南亞地區包括南海、菲律賓、印尼、泰國灣、麻六甲海峽、新加坡海峽、孟加拉與印度附近海域。
至於非洲與紅海地區則包括波斯灣、莫三比克海峽、幾內亞灣附近海域；美洲地區則包括墨西哥灣、加勒比海、海地(太子港)、厄瓜多(普納島)、秘魯(卡亞俄港)、巴西(馬卡帕)附近海域。
航港局強調，每年都會定期關注國際海事組織發布的年報，確實發現今年上半年海盜活動次數有增加的情況，因此發布公告，希望提請航運業者盡量避開海盜活動海域，或是依照航業法聘雇私人武裝保全，加強防衛。
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