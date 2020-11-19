國際海盜活動頻率增 「高危險海域」曝光

許多人對咖啡因依賴度高，更多的是天天一杯咖啡不離手，咖啡因除了可以讓人提神醒腦，也能促進代謝好處極多。但有網友分享，自己天天購買超商美式咖啡，經年累月累積下來，算一算也是可觀的一筆花費，讓他不禁思考，怎樣才能在咖啡與錢包間取得平衡，一舉兩得呢？

2020-11-19 18:16