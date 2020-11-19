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信義區校園旁驚見加熱菸商店搶客 民團要地方立即取締

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
民眾檢舉菸商挑釁政府，違法搶先部屬開設「商務貴賓店」。圖／董氏基金會提供
民眾檢舉菸商挑釁政府，違法搶先部屬開設「商務貴賓店」。圖／董氏基金會提供

衛福部今年10月底剛改口修法「開放但嚴管加熱菸」，董氏基金會今接獲民眾檢舉，加熱菸商公然挑釁政府，修法初期肆無忌憚地在信義區校園旁豎起「商務貴賓店」斗大招牌。董氏基金會痛批，設店展貨測試或挑釁法令底線，都應該立即取締，並儘速修法讓新型菸品依法下架。

董氏基金會執行長姚思遠表示，日前衛福部公布「菸害防制法」修法重點，禁止電子煙、開放加熱菸、擴大禁菸場所。消息一出，「台灣拒菸聯盟」立即函請蘇院長接見，擬面報有關送院版草案諸多窒礙難行、混淆不清，甚至後患無窮之處。

姚思遠強調，多年來台灣拒菸聯盟與政府同步堅守禁止新型菸品，而今政府突然棄守，令人匪夷所思，不知究竟是政府主動示好美國，或是菸商的政治施壓與遊說奏效，提醒政府莫忘守護人民健康基本義務，勿繼萊牛、萊豬後開放新型菸品，以免台灣菸害防制潰堤。

消費者文教基金會名譽董事長游開雄表示，「台灣若對加熱菸採「嚴管」，恰巧落入菸商預設陷阱。加上送政院版草案僅管制加熱菸之「菸草柱」，對於酷炫吸睛的「基礎裝置」如加熱器、充電器等根本沒限制，無怪乎菸商敢超前部署，以「IQ*S商務貴賓室」率先插旗信義區。

游開雄強調，台灣電子煙專賣店四處林立，只因業者鑽研法令漏洞，推說「只展示、不販售」，卻建立大規模社交媒體群組從事促銷與交易，一旦「只展示、不販售」的加熱菸實體店面也開始運作，等同宣告跨國菸商在台灣可以橫行無阻。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，若基礎裝置未被禁止廣告、展示或體驗，簡直成為新型菸品行銷天堂，目前在日本年輕人只要登錄資料，菸商便免費提供試用裝置，期滿後甚至不用退還，所以無論如何都要先搶開旗鑑體驗店。

林清麗呼籲，政府立即取締，否則未來從北到南年輕人聚集的信義區、西門町、新板特區、桃園站前商圈、草悟道、海安商圈、新堀江等，恐怕都將出現加熱菸旗艦店，菸商全方位的「圈癮」年輕人。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然強調，新型菸品是「不安全」的產品，不僅無法幫助戒菸，更會降低戒菸動機，延後戒菸時機，而有害物質的暴露減少也不等同健康的危害減少，萊劑牛豬有危險劑量限制，超標才有危害，但菸草有害物質或致癌物沒有危險劑量，只要暴露就有危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

2020年11月18日實地拍攝，美國菸商設置「商務貴賓店」搶客，在信義區校園周邊。圖／董氏基金會提供
2020年11月18日實地拍攝，美國菸商設置「商務貴賓店」搶客，在信義區校園周邊。圖／董氏基金會提供

戒菸 衛福部

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