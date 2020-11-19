高市稽查人氣旅宿餐廳 業者原料過期挨罰6萬
為兼顧旅遊餐飲衛生安全，高雄市政府衛生局今天表示，對轄內21家人氣旅宿業者附設餐廳展開稽查，發現1家業者存放過期食品原料，因此依食安法裁處新台幣6萬元罰鍰。
衛生局上午公布，稽查高雄市21家人氣旅館附設餐廳，採樣22件檢體檢驗雖均符合規定，但查獲1家業者存放醬油、醬油膏及烏醋等3項過期食品原料，高市衛生局已依食安法裁處6萬元罰鍰，並將逾期食品原料銷毀完成。
衛生局說明，抽驗22件旅館內餐廳食品原料，包含調味醬12件、豆製品5件、麵類2件、高蛋白產品3件，依檢體類別分別檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、動物用藥及一般食品衛生標準等項，檢驗結果均符合規定。
衛生局也查核21家人氣旅宿業附設餐廳衛生環境，經查17家初查即符合規定，3家餐飲業者查有員工物品未專區放置、食材未覆蓋或離地放置、分裝食材未標示效期及環境積垢未清等缺失，請業者限期改善後已複查合格。
但查獲1家業者存放3項過期食品原料，包括醬油、醬油膏及烏醋，因此衛生局依違反食品安全衛生管理法，裁處6萬元罰鍰，並依法將違規品項沒入銷毀。
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