室友腳好臭！一摳噴「屎+酸菜味」 內行推妙招：這樣消除

同住後發現無法接受室友的衛生習慣，往往會生活得很痛苦，一名網友發文指出，室友除了有嚴重的腳臭味，還很愛摳腳，而且又不愛洗，讓他好無奈，發文問網友「到底要怎麼暗示他？」引發討論。

一名網友在論壇「mobile01」抱怨，他和其他三人共租一屋，其中一名室友雖然人不錯，但衛生習慣糟到讓人無法忍受，由於他的腳臭味實在太重了，不太確定有沒有癬或是香港腳，加上他不愛洗腳，又喜歡用手摳腳趾再聞一下，「然後空氣中就飄著屎味+酸菜的味道」，讓原PO苦不堪言，求大家分享「暗示」方法。

對此，網友紛紛表示，「可以憋著氣走過去觀察一下，如果腳是健康的，建議他買一雙除臭襪」、「洗腳真的很重要，會差很多，衛生習慣問題」、「以前國中時期有一陣子，我也有腳臭，但我高中後就沒了，感覺是體質問題」、「不能直接講嗎？用開玩笑的方式提到，場面應該也不會那麼尷尬」、「我自己會流腳汗，有腳臭，所以如果外出或去人家家裡會穿除臭襪」、「直接講就好啊」。

事實上，日本異味領域權威醫學博士大泉高明曾說過，造成腳臭的原因大致分為「腳處於高溫潮濕環境」以及「自身飲食失衡」兩項，所以除了網友推薦的除臭襪方法之外，要消除腳臭，也可以考慮在脫下鞋後，在鞋內放置乾燥劑，或是拿出屋外透過陽光殺菌；另外，多攝取蔬菜、細嚼慢嚥等，也有有效加強消化與代謝機能，緩解足部異味。