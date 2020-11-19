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歌劇到底在瘋什麼？「失業音樂家們」出釋疑影片

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中國家歌劇院與焦元溥合作找來音樂家拍一系列的「表演CHILL什麼」小短片，讓一般觀眾更懂歌劇小知識。（Photo by 台中國家歌劇院）
台中國家歌劇院與焦元溥合作找來音樂家拍一系列的「表演CHILL什麼」小短片，讓一般觀眾更懂歌劇小知識。（Photo by 台中國家歌劇院）

聲樂家瘋一下！對歌劇迷而言，聽一場歌劇猶如赴一場盛宴。但對一般觀眾而言，聽歌劇卻有如「鴨聽雷」！台中國家歌劇院與知名樂評人焦元溥合作製作一系列歌劇與聲樂釋疑影片「表演CHILL什麼？」聲樂家們以幽默瘋癲的方式親身表演短劇，讓一般民眾也能輕鬆理解「歌劇到底在瘋什麼？」

台中國家歌劇院原推出的「瘋歌劇Fun Opera」系列講座，很受歌劇迷的喜愛。原來在三月底之後，室內及戶外演出受到人數限制，加上民眾恐疫心理，許多音樂活動停辦延期，引起歌劇院總監邱瑗憂心「那些沒有教職、只靠演出的聲樂家（生活）要怎麼辦？」

邱瑗將她的擔憂和名主持人陳文茜聊起，兩人一番腦力激盪後，想到利用網路的力量，邀請一些沒有教書、也失掉表演工作的「失業音樂家們」一起錄製一系列的歌劇聲樂釋疑影片，以輕鬆幽默的表演方式，將歌劇之美與聲樂欣賞的基本知識，傳達給一般尚未入門或初入門的觀眾。

陳文茜在她的臉書上說「這一來可纾困，二來可推廣，當疫情結束，表演活動回歸正軌後，看過這些影片的觀眾，應該也能更懂欣賞吧！」顯然她對自己的這個點子還滿自得的。

她們後續找來沒有專任教職的音樂家與聲樂家為主要邀演對象，編成「表演CHILL什麼」5集短劇與3集訪談，每集將1、2個歌劇與聲樂的演出觀念傳達給視頻觀眾；這8集影片3天內就完成。平時在舞台上一本正經演出歌劇的聲樂家們，還是有他們的表演「戲」胞，要玩「瘋」的，也不遑多讓。

除非對歌劇有興趣、又有點深入研究，否則多數不懂聲樂與歌劇的台灣民眾，對於歌劇演出的印象，大都只是見到聲樂家拉長脖子在舞台上賣力的呼號；但透過這一系列的短劇演出，觀眾至少可以理解高、中、低音與音域、音質的差別，及歌劇值得欣賞之處。

邱瑗表示，原本擔心不曉得還要隔離多久，想到透過網上「數位學習」這一個重要平台，完全不用擔心安全距離、並可隨時接觸、吸收與學習藝術內容；「表演CHILL什麼」就這樣一個個發想出來。在文茜周報上發布的，主要是以表演藝術各類小知識出發，讓觀眾從每集微知識中逐漸建立CHILL生活新風格。

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陳文茜

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