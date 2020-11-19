Uber推「司機神救星」課程 認證100分才能上路

為了推動計程車駕駛行車安全觀念，台灣計程車學院協會今和Uber共同宣布，正式啟動線上教育訓練課程「司機神救星」推廣計畫，首創職業駕駛安全認證系統，課程內容涵括超速與分心、急煞、酒醉乘客及衝突與性騷擾等四大情境，Uber 平台上8千多名司機幾乎都已完成認證。

台灣計程車學院協會理事長侯勝宗表示，預計明年開始，課程也將全面開放給全台計程車司機線上學習；Uber台灣代表發言人宓欣瑋則說，未來若要加入Uber，除了要有良民證、計程車執業登記證等證照外，也須通過這套訓練課程。

侯勝宗表示，隨著法規鬆綁，多元計程車數量快速成長，一路從105年的10輛車，直到今年10月底止，多元計程車數量已達到1萬3009輛，全台計程車約9萬2千多輛，多元計程車就占了14.08%；車隊除了Uber外，還有台灣大車隊、大都會、皇冠大車隊、LINE TAXI等。

侯勝宗強調，隨著數位支付漸趨成熟，預約叫車已成為日常，智慧交通也開始萌芽。根據協會設計，線上訓練課程總計35題，及格分數為100分，至今已有8510人註冊，影片觀看次數達1萬2千多次，總作答次數超過15.7萬次，通過認證比率99%。

侯勝宗透露，從數據看來，司機最常答錯的題目包括，開車用手機會被罰多少錢、酒醉乘客發生爭執怎麼處理、超速會怎麼樣、轉彎時應該怎麼做、顛頗路段怎麼做、時速50公里應該要保持多少輛車的安全距離等。

交通部長林佳龍今下午也出席活動，致詞時提到，自己上任時，書桌上放了一個清單，上頭裂了十大地雷，其中一個就是Uber和計程車爭議，若是對抗或零和，將找不到出路，數位時代，要有數位治理能力，當時自己推動四大鬆綁，分別是車色、費率、跨區、跳表鬆綁，這一年來，計程車的質量與數量都提升了。