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「癌王」胰臟癌難治！初期有5症狀 醫師建議基因檢測

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
台灣胰臟醫學會理事長葉大森（左）與國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗（右）近年發現可針對胰臟癌特定的基因突變投以精準藥物治療。記者楊雅棠／攝影
台灣胰臟醫學會理事長葉大森（左）與國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗（右）近年發現可針對胰臟癌特定的基因突變投以精準藥物治療。記者楊雅棠／攝影

基隆市議會連任四屆的現任議員楊石城，日前驚傳因罹患胰臟癌病逝。胰臟癌被稱為「癌王」，因其難以診斷，有8成患者確診時已是晚期，且治療上也相較其他癌症棘手；和十大癌症的全癌症五年存活率52％相比，胰臟癌則一直無法突破10％。但醫師表示，近年發現可針對胰臟癌特定的基因突變投以精準藥物治療，因此一旦確診可做基因篩檢，選擇合適的藥物治療，以延緩惡化風險。

台灣胰臟醫學會理事長葉大森表示，胰臟癌疾病初期有五大症狀，包括上腹悶脹疼痛、體重減輕、腹瀉、黃疸和背痛，但這些症狀與胰臟癌並無專一性，因此難早期發現。

他分享門診案例，63歲林先生在例行健康檢查中發現腫瘤指數偏高，卻沒有絲毫身體不適，進一步檢查後竟被診斷為胰臟癌晚期，癌細胞甚至早已侵襲到血管及淋巴腺，除了一般根治性手術，也須將一段血管切除並重建。且手術後還需經過化療，但整體存活率仍難以有效提升。

國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗則表示，精準化治療為目前癌症治療的趨勢，透過基因檢測找出患者體內是否具有特定基因突變或缺陷後，給予合適的治療處置。

近年國際研究發現，近6％的胰臟癌患者和許多乳癌、卵巢癌患者一樣，具有BRCA基因突變。而針對此基因突變，也已有精準治療的藥物，透過抑制癌細胞的DNA修復路徑讓癌細胞無法修復，進而凋亡。精準治療藥物可在第一線化療後接續使用，存活期可從3.8個月延長至7.4個月，相當於降低47％的疾病惡化風險。

陳立宗說，確診後進行基因檢測，可早期抓出具治療潛力的患者，給予適當治療；另針對家族中有人罹患胰臟癌、乳癌或卵巢癌者，也建議進行基因檢測，定期追蹤。不過目前相關藥物健保並無給付，若符合條件使用需自費，每月約需花費新台幣15萬元。

基因 癌症治療 患者

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