還想找優惠？他家存1萬三倍券沒用 網勸：別等了！綁卡賺回饋

三倍券自7月開始發放，當時許多店家都紛紛推出優惠活動，讓不少消費者買飽飽還賺到好心情，但隨著消費者花用結束後，店家提供的優惠也逐漸減少。如今似乎還有不少民眾還沒領花完三倍券，有人就發文詢問「現在哪裡還有使用三倍券提供優惠的店家」，貼文意外引來網友善心提醒，「如果堅持要優惠，很可能會放到過期」。

原PO在PTT台中板發文表示，「請問有人跟我一樣三倍券還沒花完的嗎？」，他透露家裡還有1萬元的三倍券還沒用完，希望好心網友能推薦「使用三倍券優惠」的店家，「首選最好是可以儲值起來以後慢慢花，或是優惠大的餐廳」。

貼文一出，立刻釣出許多也還沒用甚至還沒領三倍券的網友，「我也有兩份還沒花！」、「我還沒領QQ」、「...我的不見了」。不過，三倍券自7月發放至今已過了5個多月，許多人早已搶著花用完畢，聽到三倍券還沒用完，不禁無奈回應「大部分連鎖餐廳都會收啊，只是已經沒有優惠活動了，單純抵用」、「有使用就是優惠啦，直接賺兩千了」、「你如果要堅持優惠，那很可能是會放到過期」。

網友們除了提醒「小心不要放到過期」之外，也提供尋找優惠的好方法，「批踢踢lifeismoney有置頂討論」、「綁卡+行動支付，不知不覺就拿到回饋金了，也不用考慮面額」、「綁信用卡就默默刷回來了」。

截至10月中旬統計，還有74萬人沒領三倍券，已經領取紙本的也還有1/4額度未被使用，提醒使用期限到12月31日。