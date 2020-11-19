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穿越古今AR、VR數位館 大沙灣文化園區服務中心今動工

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大沙灣歷史文化園區服務中心動工，打造AR、VR數位館。記者游明煌／攝影
大沙灣歷史文化園區服務中心動工，打造AR、VR數位館。記者游明煌／攝影

基隆市政府將中正路舊公車處整建為為大沙灣歷史文化園區服務中心今天動工典禮，未來規畫為數位展示場館，透過數位科技AR、VR及多道環繞音效等設施，讓民眾可以穿越古今沈浸體驗並與數位遊戲互動，成為一處教育及休憩為主體的場域。

基隆市文化局推動的「基隆沙灣地區歷史場景服務核心改善工程」，今天在舊公車處舉行開工典禮，市長林右昌、文化局長陳靜萍共同參與見證，舊公車處整建後將成為大沙灣歷史文化園區服務中心。

林右昌表示，這項工程是大沙灣歷史文化園區的最後一個工程，預計在明年城市博覽會之前會全部完成，這項工程是最後一哩路，舊公車處將會變成大沙灣歷史園區的服務核心，成為開放空間，相關的導覽展示，讓參訪民眾及觀光客透過虛擬實境，瞭解從1626年至今，近400年期間大沙灣的演變過程。

文化局自2017年開始推動的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，在東岸沙灣地區的規畫上，考量被道路、建物及軍港所切割而斷裂的歷史斷代，需透過軍港外海線重現沙灣風貌，串聯周邊之歷史景點才能被一步步打開，舊公車處整建開工意義重大，將兼具「沙灣歷史文化園區」的數位導覽與民眾服務功能。

文化局長陳靜萍指出，這棟建物為1921年流水伊助社長成立的「基隆乘合自動車株式會社」辦公室舊址，流水巴士後來成為基隆「市營巴士」，緊鄰清法戰爭紀念園區及大沙灣石圍遺構考古現場，極具歷史文化紀念價值，未來規劃為數位展示場館，利用文化路徑、數位互動，打造消逝的歷史地景及人文資產，將場域作為載體，除文化旅遊服務，更提供基隆市民空間思辨基隆在地歷史及人文脈絡。

大沙灣歷史文化園區服務中心動工，打造AR、VR數位館。記者游明煌／攝影
大沙灣歷史文化園區服務中心動工，打造AR、VR數位館。記者游明煌／攝影
大沙灣歷史文化園區服務中心動工，打造AR、VR數位館。記者游明煌／攝影
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基隆 公車 文化局

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