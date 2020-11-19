南大老師追蹤「紅白相間漂亮大蝦」果然發現台灣新物種
台南大學生物科技系副教授黃銘志花了3年時間追尋漁民口中「紅白相間漂亮的大蝦」，結果在基隆正濱漁港，發現漁民在東沙島海域捕獲的螯蝦，經過鑑定命名為「海神後海螯蝦」，正式成為台灣新紀錄物種的一員。
黃銘志表示，這種螯蝦最早是在1965年被學者於南中國海發現，屬於後海螫蝦（Metanephrops)，學名 Metanephropsneptunus，其中種名neptunus為羅馬海神尼普頓之意。在澳洲則被稱為尼普頓龍蝦(Neptune lobster)。但過去一直認為是國外的物種，台灣沒有發現的記錄，因為漁民這次捕獲，才正式登錄台灣物種名錄(TaiBENT)成為台灣新紀錄種的一員，並由他命名為「海神後海螯蝦」，而台灣紀錄物種中，螯蝦大約只有7、8種。
其特色為紅色之頭胸甲及白色腹部，顏色相當鮮艷美麗，主要被發現在南中國海和澳洲西岸海域 300-600公尺深的海底，屬於一種深海蝦類。
黃銘志表示，過去就曾經在漁民的口中聽說過，被北部的漁民俗稱「金絲猴」，但因為一直沒有親眼見過無法確認，一直到基隆的漁民捕獲。
根據漁民的說法，造種海蝦產量稀少，平均一年捕獲量不到40隻，成為基隆當地單價最高的蝦類之一。
黃銘志興奮的表示，過去國際上雖然有發現的紀錄，但是都沒有抱卵的成熟個體，因此學者對於此蝦類成體大小有諸多揣測，此次很幸運採集到 10隻成熟個體，包含抱卵的雌蝦個體3隻，是稀少珍貴的標本，有助於了解此蝦類之生態。
黄銘志副教授表示，此次鑑定蝦種過程，感謝國際螯蝦學會事務局長日本籍川井唯史博士的協助，一起合作將此稀少種類之蝦類特徵，進行繪圖紀錄、拍照並撰寫成論文，共同發表在國際期刊甲殼類研究「Crustacean Research」上。此次採集10隻海神後海螫蝦非常難得，在鑑定工作完成後，已全數捐贈給臺灣博物館保存，期望提供國內外學術單位研究參考。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言