台中捷運綠線18站有哪些景點？ 他列「超狂名單」網一看2字驚呆

台中捷運綠線終於蓋好了！許多台中在地網友紛紛搶搭試乘，也有不少外縣市民眾好奇這條捷運沿線18站有哪些好玩的景點？就有一位在地網友整理出中捷綠線沿途的推薦景點，沒想到網友一看「荒涼」二字都不禁傻眼了，直呼太可惜，但也有人出面補充「只要轉乘BRT也有很多好玩的地方！」

原PO在PTT八卦板發文指出，「稍微研究了一下台中捷運停靠站沿線的景點，發現大概有這些玩法」，原PO整理出如豐樂公園站有「秀泰影城、好市多」，文心森林公園站有「IKEA、文心公園」，其中台中市政府站的景點竟是百貨公司「新光三越、遠東百貨」，而九德站及九張犁站都被標記為「荒涼」。

貼文一出，引起許多網友熱議，有人看後不禁感嘆，「荒涼是要玩什麼？」、「看來是沒什麼好玩的，可惜」、「還是騎機車實在點，只有這一條沒搞頭」、「沿線真的沒什麼好玩的，景點都不在捷運旁」。

不過，也有網友出面緩頰，表示從市政府站往東轉乘BRT搭去勤美綠園道、科博館、植物園，或往西轉乘可以去到新光三越、大遠百、澄清JMall美食街或東海大學商圈，其實也算不錯。