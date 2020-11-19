每天喝咖啡一年開銷至少上萬？ 內行曝省錢技巧

許多人對咖啡因依賴度高，更多的是天天一杯咖啡不離手，除了可以讓人提神醒腦，也能促進代謝好處極多。但有網友分享，自己天天購買超商美式咖啡，經年累月累積下來，算一算也是可觀的一筆花費，讓他不禁思考，怎樣才能在咖啡與錢包間取得平衡，一舉兩得呢？

一名網友在《PTT》上發文表示，自己每天都要喝一杯大杯熱美式，上班週休二日等於一星期5杯，加上精神不濟時多喝一杯、加班時又來一杯等的特殊情況，累積下來一個月約花900元在咖啡上，一年則高達10800元，原PO甚至細算，「咖啡依賴者是否都需要買一台咖啡機，一年下來就可以回本了」，文章發布後引起網友熱烈討論。

有網友留言表示，「最近也意識到自己花了好多錢在咖啡上面，可是做事情前沒喝咖啡就有種少了些什麼的感覺」、「熱美式的話，煮個滴漏式咖啡也差不多，便宜很多」、「省時間吧，時間也要算成本」、「花2000買磨豆機+手沖壺+濾紙，享受一杯5~10元的優質咖啡」、「老實說如果真有重度需求，當然是買一台咖啡機啊」、「想省時省錢可以買濾掛，至少不會像即溶難喝的要死」、「用過膠囊、手沖、便利商店、濾掛，手沖最得我心又便宜」。

但也有網友分享超商激省消費，「我都超商半價活動買好幾組」、「都用高鐵會員兌換省錢」、「買折扣寄杯好嗎」、「公司一堆人喝，找五個一起團購」、「加超商會員載app，每個月有固定放優惠，平均起來差不多每杯七折，一年下來省下不少」、「寄杯就一杯30到40元，還可以好幾家分開買不會喝膩」。