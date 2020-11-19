快訊

新莊2失蹤少女找到了！與2男跑到桃園 警釐清案情中

十大鬼屋之首、嘉義民雄鬼屋求售 詢問超熱烈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心荷包失血！下月起8場所沒戴口罩不聽勸最重罰1.5萬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局說，人潮聚集的戶外場所，如夜市、傳統市場等不在八大類場所之列，未來將採「人數總量管制」管控，圖為一中夜市。記者趙容萱／攝影
台中市經發局說，人潮聚集的戶外場所，如夜市、傳統市場等不在八大類場所之列，未來將採「人數總量管制」管控，圖為一中夜市。記者趙容萱／攝影

國際秋冬疫情蠢動，中央流行疫情指揮中心昨天公布「秋冬專案」，12月1日起，民眾進入八大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩，勸導不聽者，將開罰3千至1萬5千元。台中市衛生局今天說，秋冬專案後續由指揮中心統一公告防疫措施，市府將全力配合。

台中市衛生局說明，台中市在今年8月6日公告並輔導民眾出入人潮擁擠場所建議戴口罩，秋冬專案後續由指揮中心統一公告防疫措施，市府也將配合加強宣導民眾戴口罩，12月1日起，若民眾未戴口罩且勸導不聽者，將開罰3千至1萬5千元，是否有宣導期將由指揮中心公告而定，市府將全力配合。

指揮中心宣布，「秋冬專案」自12月1日起，強制要求民眾進入八大類場所應佩戴口罩。八大類場所包含「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法，由地方政府裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

台中市經發局說明，依中央指揮中心公告，人潮聚集的戶外場所(如戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等)，或是於戶外進行的公眾集會活動(如遊行、遶境、跨年晚會等)，不在八大類場所之列，但台中市政府配合政策，將研擬「人數總量管制」管控，要求業者或相關單位，一旦人數超過管制值，將勸導民眾勿進入，或要求戴口罩等方式執行。

台中市經發局說，人潮聚集的戶外場所，如夜市、傳統市場等不在八大類場所之列，未來將採「人數總量管制」管控，圖為一中夜市。記者趙容萱／攝影
台中市經發局說，人潮聚集的戶外場所，如夜市、傳統市場等不在八大類場所之列，未來將採「人數總量管制」管控，圖為一中夜市。記者趙容萱／攝影
台中市經發局說，人潮聚集的戶外場所，如夜市、傳統市場等不在八大類場所之列，未來將採「人數總量管制」管控，圖為一中夜市。記者趙容萱／攝影
台中市經發局說，人潮聚集的戶外場所，如夜市、傳統市場等不在八大類場所之列，未來將採「人數總量管制」管控，圖為一中夜市。記者趙容萱／攝影

口罩 台中市 衛生局

延伸閱讀

反對防疫封城！柏林數千人示威釀衝突 365人被捕

秋冬防疫專案 蘇揆指示加強落實八大場所戴口罩

考察高鐵營運 林佳龍：會落實秋冬防疫

統一包裝茶飲 新品熱銷

相關新聞

小心荷包失血！下月起8場所沒戴口罩不聽勸最重罰1.5萬

國際秋冬疫情蠢動，中央流行疫情指揮中心昨天公布「秋冬專案」，12月1日起，民眾進入八大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩，...

淡海輕軌連三天逾2萬人次 新北捷推折扣套票吸觀光

淡海輕軌藍海線第一期15日正式通車，通車當天舉辦嘉年華、演唱會，還施放高空煙火，湧入超過2萬9000人次搭乘，至今更是連...

環團質疑日核汙水排入海不會只有一次 恐長達40年

日本東京電力公司「福島第一核電廠」儲存123萬噸以上具放射物質的廢水，預計兩年後達到儲存極限，日方研擬將核廢水排入大海引...

秋老虎發威到今天！明起北東變天有雨到下周三 防大雨

秋老虎到今天為止。中央氣象局說，明天鋒面通過，加上東北風增強，北部、東半部容易下雨到下周三，高溫也會下降，其中東北部要跟...

國道施工泥漿溢流引爆大塞車 高公局將向新北求償

新北市政府新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道一號北上13公里處及福德三路改良地質，不料卻在昨天下午4時3...

健保將漲 楊志良籲：留心失業效應、持續檢討無效醫療

全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，相關消息人士分析，費率極可能突破5%大關，付費者代表應可接受漲到5.17%。這個...

秋冬保養做得好 酒糟不久不再糟！

時序進入秋天，溫度變化劇烈，容易減弱肌膚保護力，對於酒糟患者來說又是一段難熬的階段！此時酒糟該如何治療、保養？讓專業皮膚科醫師告訴我們吧！

跛行多年老翁不用忍了！動這手術改善讓他驚訝醫學進步

宜蘭68歲簡姓男子髖部劇烈疼痛，走路都要一跛一跛，他忍著疼痛就醫，發現股骨頭已經缺血性壞死，髖臼磨損嚴重，醫師進行人工髖...

健保費明年漲破5%？行政院：會考量財務健全、經濟狀況

全民健保費率傳將一口氣突破5%大關，行政院秘書長李孟諺今（19）日強調都還在評估階段，尚未有明確定案方向或方案，但會根據...

健保將漲 醫改會批：健保署還欠人民這些承諾和交代

全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，相關消息人士分析，費率極可能突破5%大關，付費者代表應可能接受漲到5.17%。據...

肝癌末期又轉移 男子經免疫治療撿回一命

台南市67歲男子肝癌末期，經過治療，不幸在一年之後又復發，經過台南市立安南醫院給予免疫治療，目前已3年狀況都穩定，與一般...

恁香恁好吃！客家小炒全國爭霸賽起跑 等你來挑戰

為扶植全國客家產業，客家委員會祭出69萬元總獎金，辦理「2020客家小炒全國爭霸賽」，即日起至12月8日周二開放報名，線...

熱門新聞

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

泥漿溢流路面！國一北上大塞車道縮半 搶修估晚間11點通行

泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。