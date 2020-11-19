小心荷包失血！下月起8場所沒戴口罩不聽勸最重罰1.5萬

國際秋冬疫情蠢動，中央流行疫情指揮中心昨天公布「秋冬專案」，12月1日起，民眾進入八大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩，勸導不聽者，將開罰3千至1萬5千元。台中市衛生局今天說，秋冬專案後續由指揮中心統一公告防疫措施，市府將全力配合。

台中市衛生局說明，台中市在今年8月6日公告並輔導民眾出入人潮擁擠場所建議戴口罩，秋冬專案後續由指揮中心統一公告防疫措施，市府也將配合加強宣導民眾戴口罩，12月1日起，若民眾未戴口罩且勸導不聽者，將開罰3千至1萬5千元，是否有宣導期將由指揮中心公告而定，市府將全力配合。

指揮中心宣布，「秋冬專案」自12月1日起，強制要求民眾進入八大類場所應佩戴口罩。八大類場所包含「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法，由地方政府裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。