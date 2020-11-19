跛行多年老翁不用忍了！動這手術改善讓他驚訝醫學進步

宜蘭68歲簡姓男子髖部劇烈疼痛，走路都要一跛一跛，他忍著疼痛就醫，發現股骨頭已經缺血性壞死，髖臼磨損嚴重，醫師進行人工髖關節置換手術，術後當天就可以下床活動，就醫前後走路模樣判若兩人，讓簡男、家屬驚訝「現在醫學進步這麼多！」

收治簡男的羅東博愛醫院骨科醫師鄭彥文指出，髖關節缺血性壞死是因血液循環系統出現障礙，讓骨頭缺乏養分供給，進而造成骨頭壞死、結構崩塌；簡男症狀是髖關節疼痛變形，骨頭空洞化，因此必須接受髖關節置換手術。

簡男就醫時，醫師立即安排X光與磁振造影檢查，確定病因後，建議他進行手術，確保日後行走無虞，飽受疼痛、跛行所苦的簡男，二話不說點頭進行手術，11月初順利康復出院，因就醫前後情況差異大，顛覆家屬對過往對髖關節手術的印象。

鄭彥文說，傳統人工髖關節置換手術，需在大腿外側或後方切開傷口置換，傷口至少10 至15公分，且要破壞髖關節外展的主要肌肉才能完成手術，病人術後常需臥床或使用助行器輔助行走，再搭配復健，才能讓下肢恢復術前的水準。

鄭彥文說，隨醫學進步，國內陸續有醫師使用前側路微創方式進行髖關節置換手術，不但傷口縮小約只剩8公分，過程不破壞任何肌肉，術後就能立即下床活動，減少關節脫臼的風險。