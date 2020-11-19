健保將漲 楊志良籲：留心失業效應、持續檢討無效醫療

全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，相關消息人士分析，費率極可能突破5%大關，付費者代表應可接受漲到5.17%。這個最可能勝出的費率，就是回到2010年前衛生署署長楊志良成功漲健保的費率，當時是從4.55%調漲到5.17%。

面對這次調漲，楊志良卻有些無奈。他特別提醒政府要留心觀察後續效應，因為雇主負擔增加，可能會導致部分勞工失去穩定的工作。另外他也再次呼籲，不論健保費率漲多少，健保署都必須持續檢討醫療體系「延長不必要的痛苦」的現象，才能真正成就永續的健保體系。

「如果大家同意要漲，就漲吧！但是要注意後續副作用。」楊志良表示，今年因為疫情，民生經濟狀況非常不好，雇主要負擔60%健保費，漲保費對雇主帶來的負擔增加是最重的，此次保費的調漲，很可能會讓更多人失去穩定的工作。

楊志良指出，現在已經很多中小型企業多放了許多無薪假，旅行社等公司行號經營困難甚至倒閉，連取得博士學位的高等教育工作者，都面臨變成臨時鐘點工的窘境，很多人「一覺醒來，公司倒閉、學校退場。」楊志良呼籲，相關部門必須密切留意調漲保費對於勞工就業的後續效應。

楊志良也說，現在醫療體系中有許多作法只是延長痛苦，不是延長生命，健保必須持續檢討這些問題，才能成就永續的健保體系。

如果明年健保費漲到5.17%，據此試算，月薪4萬的勞工本人每月要繳622元，比現在多58元，如果再加兩個眷屬就是每月1866元，比現在多174元；至於雇主則是每月要繳1965元，比現在多182元。整體來說，明年有眷屬的勞工和雇主，整年健保費會比今年多將近2000元；補充保費費率都會連帶漲到2.11％，2萬元的執行業務所得、租金、利息等收入，其補充保費也會比現在多繳40元以上。