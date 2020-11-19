健保將漲 醫改會批：健保署還欠人民這些承諾和交代

全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，相關消息人士分析，費率極可能突破5%大關，付費者代表應可能接受漲到5.17%。據此試算，月薪4萬的勞工本人每月要繳622元，比現在多58元，如果再加兩個眷屬就是每月1866元，比現在多174元；至於雇主則是每月要繳1965元，比現在多182元。

整體來說，明年有眷屬的勞工和雇主，整年健保費會比今年多將近2000元；補充保費費率都會連帶漲到2.11％，2萬元的執行業務所得、租金、利息等收入，其補充保費也會比現在多繳40元以上。

對此，台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊指出，今年受到疫情影響，民生經濟狀況都很不好，但民間團體為了配合防疫優先，都已經非常「自我自制」，甚至也能夠理解健保出現虧損，理性討論調漲保費的可能。

劉淑瓊表示，健保費幾乎每一分錢都來自民眾荷包，民眾仍如此愛護健保、理性討論漲費率，但在「漲保費」這個攸關人民健康和荷包的大事上，健保署不但不諮詢民間意見、把持所有數據的獨佔權和詮釋權，更沒有善盡龐大健保費統籌管理者的義務，至今不曾向民眾交代，健保多收了錢要用來達成哪些目標。

「健保署欠民眾一個交代！」劉淑瓊批評，現在人民只見健保要漲價，卻「從來不知道為什麼要加錢，加了錢之後可以期待什麼？」民眾也會擔心會不會頻繁調整？還會不會再漲別的？例如部分負擔。

劉淑瓊指出，不論是在民眾端或醫事人員端，長期都對健保改革有其訴求，但健保署漲保費的同時，卻沒有去盤點這些重大議題的優先順序，並務實訂定執行的計畫和目標。舉例來說，民眾長期希望健保開辦全責照護，減輕人民自費聘請住院看護的沈重負擔；也很希望改善兒童急診、偏鄉醫療資源不足等「同卡不同命」的問題。醫界也長期呼籲改善醫療勞動條件、更合理的給付標準、提高別間資源分配的公平性。