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淡海輕軌連三天逾2萬人次 新北捷推折扣套票吸觀光

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北捷運公司結合福容大飯店推出住宿套票，包含一間4人海景家庭房住宿一晚及4張淡海輕軌一日券，售價只要5999元起。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司結合福容大飯店推出住宿套票，包含一間4人海景家庭房住宿一晚及4張淡海輕軌一日券，售價只要5999元起。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌藍海線第一期15日正式通車，通車當天舉辦嘉年華、演唱會，還施放高空煙火，湧入超過2萬9000人次搭乘，至今更是連續3天單日飆破2萬人次。為了持續吸引觀光人潮，新北捷運公司與在地業者及KKday合推淡海輕軌遊程套票，祭出多項折扣，另也與MOOVO電動輔助自行車推出交通聯票，提供遊客全新的旅遊體驗。

新北捷運公司指出，結合福容大飯店推出的住宿套票，包含一間4人海景家庭房住宿一晚及4張淡海輕軌一日券，售價只要5999元起，須事先預訂，購買套票的民眾除5星級的住宿加上淡水河出海口的無敵海景，還可持一日交通聯票，當日無限次搭乘輕軌與12條公車路線，暢遊新舊淡水。

新北捷運公司表示，淡海輕軌藍海線新增的3個車站除設有YouBike外，另也增設MOOVO電動輔助自行車，MOOVO也與淡海輕軌合作推出自行車套票，包含1張1日交通聯票及4小時MOOVO暢遊騎乘只要190元，6小時暢遊騎乘套票則為249元， 全淡水區共39個MOOVO借還車據點，民眾可直接上網購買套票。

此外，後續淡海輕軌1日交通聯票也將結合包含蔦燒日式居酒屋、淡水紅樓中餐廳、齊柏林空間、渡船以及在地旅宿業者，陸續在KKday平台推出折扣遊程套票，民眾憑1日交通聯票至輕軌沿線、漁人碼頭及淡水老街超過100家特約商店消費，還可享有優惠折扣。

新北捷運公司提醒，淡海輕軌藍海線通車日起一個月內，民眾持電子票證或行動支付即可免費搭乘藍海線通車新增的「台北海洋大學站」、「沙崙站」及「漁人碼頭站」三站區間路段。相關優惠訊息可上「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團及KKday網站查詢。

新北捷運公司與MOOVO電動輔助自行車推出交通聯票，1張1日券及4小時MOOVO暢遊騎乘只要190元。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司與MOOVO電動輔助自行車推出交通聯票，1張1日券及4小時MOOVO暢遊騎乘只要190元。圖／新北捷運公司提供
淡海輕軌15日正式通車，行駛於藍海橋上可遠眺淡水河出海口美景。圖／新北捷運公司提供
淡海輕軌15日正式通車，行駛於藍海橋上可遠眺淡水河出海口美景。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌 淡水河 新北

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