肝癌末期又轉移 男子經免疫治療撿回一命

台南市67歲男子肝癌末期，經過治療，不幸在一年之後又復發，經過台南市立安南醫院給予免疫治療，目前已3年狀況都穩定，與一般認為肝癌末期存活期只有數月大不相同。

安南醫院今天舉辦記者會公布這項成功的病例，強調多科整合的治療效果，患者與家屬都到場，分享一路走來治療的心路歷程，表示一開始知道自己是肝癌末期，心情相當沮喪，沒想到經由治療還能延續生命，等於說命是撿回來的。

林先生為慢性B型肝炎患者，3年前因為食慾不振，體重下降，下肢水腫，呼吸困難入院治療，經緊急檢查後發現肝臟有超過10公分肝癌，且肝癌已侵犯肝門靜脈和肝靜脈，腫瘤血栓已延伸至下腔大靜脈和心臟，狀況相當危急。

消化科主任蔡坤峰評估後，由心臟外科主任陳偉華以開心手術將血栓移除，緊接著肝癌團隊馬上進行肝動脈化學灌注整合性治療，經3次療程後，腫瘤已成功消除90%，心臟和大血管內的腫瘤血栓也未復發，病人的體力和食慾逐漸恢復，體重增加，當中又給予腫瘤栓塞與標靶治療以加強腫瘤之控制。

但是1年後病人胎兒蛋白又開始上升，追蹤影像發現又有肺轉移跡象，消化科醫療團隊評估後，開始施以最新的免疫治療；經治療後肺腫瘤已完全消失且胎兒蛋白亦回到正常值，至今已3年病人身體狀況穩定且追蹤之影像與胎兒蛋白均完全正常。

安南醫院指出，2013年後，醫學專家發現癌細胞躲避免疫細胞攻擊的機制，並成功以藥物加以阻斷。癌細胞可以佔據免疫檢查點，以下降人體的免疫反應，降低免疫系統的作用，因此免疫治療的概念即在於應用免疫檢查點抑制劑(immune checkpoint inhibitor)的藥物，阻斷免疫檢查點的抑制作用，增強免疫細胞攻擊癌細胞的能力。