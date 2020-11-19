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婦人足踝變形逾30年 東基醫院手術改「斜」歸正

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
小兒麻痺病人潘小姐（左）接受台東基督教醫院骨科醫師吳欣翰（右）手術治療，左腳終於改「斜」歸正，可以平踩在地，解決了左腳外側長期長繭、壓瘡之苦。圖／東基醫院提供
小兒麻痺病人潘小姐（左）接受台東基督教醫院骨科醫師吳欣翰（右）手術治療，左腳終於改「斜」歸正，可以平踩在地，解決了左腳外側長期長繭、壓瘡之苦。圖／東基醫院提供

台東基督教醫院今發表小兒麻痺病患也能走「好」路，讓一名足踝變形30多年的潘小姐，經開刀手術矯正後，終於可以正常行走，不再飽受行走障礙之苦。

「從沒想過可以這麼正的走路。」51歲潘小姐現身說，自己3歲時感染小兒麻痺病毒，導致左足踝變形，16歲雖曾接受「距骨」開刀，隨著年紀漸長，足踝再度變形。

她開心說，腳部外側在長期摩擦下，常有長繭、壓瘡現象，沒穿鞋就沒有辦法走路，這次手術後最大的幸福是不必再為買鞋苦惱了，走路姿勢終於改「斜」歸正，很感謝基督教醫院的治療。

基督教醫院骨科醫師吳欣翰表示，除了小兒麻痺症可導致骨關節變形，其他神經肌肉疾病，例如頭部外傷、中風、腦性麻痺、周邊神經損傷等，也常引起骨關節變形或活動障礙，可透過手術改善。

他說，足踝變形透過適當的切骨矯正，仍可使腳再度平踩，其中「肌腱轉移」是幫忙平衡變形的力量，還能將變形的力量轉化為有用的力量，不僅不易再度變形，也不再垂足。

台東基督教醫院骨科醫師吳欣翰，在發表分享會上用模型說明為潘小姐進行肌腱轉移的過程。圖／東基醫院提供
台東基督教醫院骨科醫師吳欣翰，在發表分享會上用模型說明為潘小姐進行肌腱轉移的過程。圖／東基醫院提供

小兒麻痺 手術 中風

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