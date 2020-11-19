婦人足踝變形逾30年 東基醫院手術改「斜」歸正

台東基督教醫院今發表小兒麻痺病患也能走「好」路，讓一名足踝變形30多年的潘小姐，經開刀手術矯正後，終於可以正常行走，不再飽受行走障礙之苦。

「從沒想過可以這麼正的走路。」51歲潘小姐現身說，自己3歲時感染小兒麻痺病毒，導致左足踝變形，16歲雖曾接受「距骨」開刀，隨著年紀漸長，足踝再度變形。

她開心說，腳部外側在長期摩擦下，常有長繭、壓瘡現象，沒穿鞋就沒有辦法走路，這次手術後最大的幸福是不必再為買鞋苦惱了，走路姿勢終於改「斜」歸正，很感謝基督教醫院的治療。

基督教醫院骨科醫師吳欣翰表示，除了小兒麻痺症可導致骨關節變形，其他神經肌肉疾病，例如頭部外傷、中風、腦性麻痺、周邊神經損傷等，也常引起骨關節變形或活動障礙，可透過手術改善。