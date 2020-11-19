聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人足踝變形逾30年 東基醫院手術改「斜」歸正
台東基督教醫院今發表小兒麻痺病患也能走「好」路，讓一名足踝變形30多年的潘小姐，經開刀手術矯正後，終於可以正常行走，不再飽受行走障礙之苦。
「從沒想過可以這麼正的走路。」51歲潘小姐現身說，自己3歲時感染小兒麻痺病毒，導致左足踝變形，16歲雖曾接受「距骨」開刀，隨著年紀漸長，足踝再度變形。
她開心說，腳部外側在長期摩擦下，常有長繭、壓瘡現象，沒穿鞋就沒有辦法走路，這次手術後最大的幸福是不必再為買鞋苦惱了，走路姿勢終於改「斜」歸正，很感謝基督教醫院的治療。
基督教醫院骨科醫師吳欣翰表示，除了小兒麻痺症可導致骨關節變形，其他神經肌肉疾病，例如頭部外傷、中風、腦性麻痺、周邊神經損傷等，也常引起骨關節變形或活動障礙，可透過手術改善。
他說，足踝變形透過適當的切骨矯正，仍可使腳再度平踩，其中「肌腱轉移」是幫忙平衡變形的力量，還能將變形的力量轉化為有用的力量，不僅不易再度變形，也不再垂足。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言