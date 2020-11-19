考察高鐵營運 林佳龍：會落實秋冬防疫
交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會，前往台灣高鐵桃園站，考察台灣高鐵營運概況時表示，依台灣高鐵10月的營運情形，相較去年已恢復正常，接下來秋冬的防疫也會落實防疫中心的指示。
林佳龍說，交通部防防疫超前部署，針對公共運輸特別是台灣高鐵、台鐵做為模範，台灣高鐵在疫情期間落實防疫新生活，營運上提供國人最方便的服務。
他說，目前台灣高鐵營運情形，以10月而言，相較去年已恢復正常，雖然年初到營運有些下降，但仍維持營利，接下來秋冬的防議，指揮中心已經有新的指示，交通部會積極落實，讓台灣高鐵在維持防疫最嚴格標準下，也能夠有好的成績。
立法院交通委員會召委、民進黨立委陳歐珀受訪說，台灣高鐵是模範生，期待高鐵能秉持過去防疫績效，在防疫中心及交通部指揮下能夠全力配合，特別是國人在旅行安全方面，提供便利、快速的服務。
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