快訊

台積如果出事 全球一起癱瘓！新美國隊長拜登之盾：台灣

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首「台灣之歌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋老虎發威到今天！明起北東變天有雨到下周三 防大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
受到東北風影響，明起北部、東半部有雨到下周三。本報資料照片
受到東北風影響，明起北部、東半部有雨到下周三。本報資料照片

秋老虎到今天為止。中央氣象局說，明天鋒面通過，加上東北風增強，北部、東半部容易下雨到下周三，高溫也會下降，其中東北部要跟基隆北海岸要特別留意，慎防大雨。

氣象預報員王品翔說，秋老虎到今天為止，北部好天氣剩今天。明天鋒面從北邊海面通過，時間愈晚溫度下降，白天高溫北部跟東北部下降4、5度，來到27、28度，中南部則仍有28到30度。

王品翔說，明天鋒面報到為宜花、大台北地區、基隆北海岸帶來降雨，晚間到後天東北部跟基隆北海岸慎防局部大雨。

王品翔說，東北風型態會延續到下周三，下周日東北風又會增強，東北部、宜蘭跟基隆北海岸有大雨，東半部則留意局部短暫雨。

氣溫方面，王品翔說，迎風面高溫逐天下降，下周日到下周三北台灣高溫24到28度；各地低溫則20到21度。

另外，王品翔說，基隆北海岸、恆春半島、馬祖跟東半部在明天東北風下來之前都要留意長浪，東北風下來後轉風浪。

基隆 高溫 秋老虎

延伸閱讀

基隆高遠新村周末潮市集 來吃阿嬤碼頭菜色聽西岸故事

熱得像夏天又空汙 彭啟明：下周起預期東北風重新登場

今天好熱高溫上看34度！ 吳德榮：明晚北台灣變天

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

相關新聞

環團質疑日核汙水排入海不會只有一次 恐長達40年

日本東京電力公司「福島第一核電廠」儲存123萬噸以上具放射物質的廢水，預計兩年後達到儲存極限，日方研擬將核廢水排入大海引...

秋老虎發威到今天！明起北東變天有雨到下周三 防大雨

秋老虎到今天為止。中央氣象局說，明天鋒面通過，加上東北風增強，北部、東半部容易下雨到下周三，高溫也會下降，其中東北部要跟...

健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

今年已是全民健保連續第四年收支失衡，得靠安全準備金填補短絀，今年短絀金額已高達671億元，安全準備金也只剩下1.89個月...

考察高鐵營運 林佳龍：會落實秋冬防疫

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會，前往台灣高鐵桃園站，考察台灣高鐵營運概況時表示，依台灣高鐵10月的營運情形，相較去...

車禍瀕死男大生10天內三次手術摘血塊　現在復原能遛狗

彰化縣北斗鎮20歲名陳姓學生，3個月前騎機車返家時途中不慎自摔，導致左硬腦膜出血而重度昏迷，經過衛生福利部彰化醫院三次手...

國道施工泥漿溢流引爆大塞車 高公局將向新北求償

新北市政府新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道一號北上13公里處及福德三路改良地質，不料卻在昨天下午4時3...

雲嘉南空品紅爆 午後防臭氧濃度升高

今天上午雲嘉南共有五個空品測站出現「紅爆」，西半部另有10個橘色警戒測站，集中在彰化、雲林、嘉義、台南及高雄。環保署表示...

如何打造排便順暢的體質？這樣做可以「便」得更順暢

無論男女老少，幾乎人人都有過便秘的困擾，便祕不僅讓身體不舒服，情緒也會受到影響，究竟該如何打造排便順暢的體質呢？

秋冬好發突發性耳聾 把握這項關鍵避免聽力喪失

秋冬季節氣溫多變化，是突發性耳聾的好發期。南投縣40歲魏姓男子近日容易暈眩、右耳耳鳴，以為罹患梅尼爾氏症（暈眩症），經醫...

高成就孩子不代表高適應度 醫師建議採「1問2應3轉介」

近期大學生憾事意外頻傳，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺提醒，大學生上大學面臨離家，必須適應大學自主管理，也要面...

「油魚」當鱈魚吃 10歲男童拉油3天就醫稱沒吃「魷魚」

10歲林姓男童排便流出帶油液體，連放屁都噴油！家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。醫師問診時再三詢問男童有沒有吃「油魚」？...

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首台灣之歌

自1949年5月起，台灣進入長達38年的戒嚴時期，直至1987年、蔣經國逝世的前一年才終止。在這禁錮的歲月裡要如何安定人心？發展時代歌曲是個好方法。於是許多激勵士氣、歌頌寶島的歌應運而生。以下要談談四首所謂的「台灣之歌」，當時藉由廣播媒體、勞軍晚會、學校擴音器放送，而電視節目的開播還是後來的事。

熱門新聞

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

泥漿溢流路面！國一北上大塞車道縮半 搶修估晚間11點通行

泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

中華郵政花5億多建置i郵箱 使用率卻節節下降挨批

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。