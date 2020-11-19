秋老虎發威到今天！明起北東變天有雨到下周三 防大雨

秋老虎到今天為止。中央氣象局說，明天鋒面通過，加上東北風增強，北部、東半部容易下雨到下周三，高溫也會下降，其中東北部要跟基隆北海岸要特別留意，慎防大雨。

氣象預報員王品翔說，秋老虎到今天為止，北部好天氣剩今天。明天鋒面從北邊海面通過，時間愈晚溫度下降，白天高溫北部跟東北部下降4、5度，來到27、28度，中南部則仍有28到30度。

王品翔說，明天鋒面報到為宜花、大台北地區、基隆北海岸帶來降雨，晚間到後天東北部跟基隆北海岸慎防局部大雨。

王品翔說，東北風型態會延續到下周三，下周日東北風又會增強，東北部、宜蘭跟基隆北海岸有大雨，東半部則留意局部短暫雨。

氣溫方面，王品翔說，迎風面高溫逐天下降，下周日到下周三北台灣高溫24到28度；各地低溫則20到21度。

另外，王品翔說，基隆北海岸、恆春半島、馬祖跟東半部在明天東北風下來之前都要留意長浪，東北風下來後轉風浪。