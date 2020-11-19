車禍瀕死男大生10天內三次手術摘血塊 現在復原能遛狗
彰化縣北斗鎮20歲名陳姓學生，3個月前騎機車返家時途中不慎自摔，導致左硬腦膜出血而重度昏迷，經過衛生福利部彰化醫院三次手術，摘除約一顆雞蛋重量的大腦血塊，陳姓學生逐漸恢復聽力和語言能力，現在重返校園，課餘到市場幫家人做生意，幾乎和車禍前沒兩樣。
部立彰化醫院神經外科醫師張昕煥說，臨床醫學統計，昏迷指數低於5，死亡率約五成，車禍送醫的陳姓學生，昏迷指數剩下3，及時手術和健壯身體素質是醒來並恢復快速的關鍵。
陳姓學生表示，車禍當天晚上他和友人聚餐，大概8點獨自騎機車返家卻意外自摔，強大撞擊力讓他當場失去意識，幸好路人伸援和報警把他送醫急救；前兩次手術和住院期間，渾渾噩噩，第三次手術醒只能躺在床上，感謝家人、醫師和護理師一直鼓勵，給他咬緊牙關也要恢復健康的勇氣，現在身體狀態和車禍前幾乎 沒兩樣。
陳姓學生車禍發生後被送到醫院，身上沒嚴重外傷，但左瞳孔放大，昏迷指數3，疑似腦部受重創，電腦斷層掃描發現左側硬腦膜下腔有出血併嚴重腦腫，必須馬上開顱取出血塊才有機會保命。
「術後成為植物人也能接受嗎？」神經外科醫師張昕煥張昕煥家屬說明，患者昏迷指數低，即使手術也可能成為植物人，但患者年輕又身體機能健全，馬上動刀的術後好轉機率很高。患者家屬同意開顱手術，歷經3個小時手術，取出了約60C.C血塊，重量如雞蛋，病情穩定，醫師以顱內壓偵測器持續觀察。
陳姓學生的昏迷指數回升到6，左瞳孔也恢復正常，顱內壓卻漸漸上升到正常值的兩倍，右瞳孔開始放大，情況急轉直下。經再次電腦斷層掃描，發現右側的硬腦膜上腔出血並擠壓腦部，必須再次手術，因家屬擔心一個晚上兩次大腦手術，對陳姓學生的身體負擔太大，相當遲疑。
張昕煥再度向家屬說明，術後昏迷指數能從3分進步到6分，實屬罕見，很有希望繼續進步，家長才同意二度手術。二度手術後陳姓學生昏迷但情況穩定，一周後進行第三次手術，把先前手術切除的顱骨補起來。術後一個月，陳姓學生在加護病房的醫護人員照護下慢慢清醒，雖能聽見和聽懂，但不會說話，經努力復健過一個月就能開口說話，行動和吞嚥能力也幾乎與正常人一般。
張昕煥說，類似陳姓學生的病例，有很多伴隨癱瘓、失語症、失憶等後遺症，陳姓學生恢復神速並非「奇蹟」，立即手術和嚴密腦神經學監測是阻止傷勢惡化和掌控腦部狀況的關鍵，加上患者年輕力壯、恢復力佳，才快速復原。
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