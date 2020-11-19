車禍瀕死男大生10天內三次手術摘血塊　現在復原能遛狗

彰化縣北斗鎮20歲名陳姓學生，3個月前騎機車返家時途中不慎自摔，導致左硬腦膜出血而重度昏迷，經過衛生福利部彰化醫院三次手術，摘除約一顆雞蛋重量的大腦血塊，陳姓學生逐漸恢復聽力和語言能力，現在重返校園，課餘到市場幫家人做生意，幾乎和車禍前沒兩樣。

部立彰化醫院神經外科醫師張昕煥說，臨床醫學統計，昏迷指數低於5，死亡率約五成，車禍送醫的陳姓學生，昏迷指數剩下3，及時手術和健壯身體素質是醒來並恢復快速的關鍵。

陳姓學生表示，車禍當天晚上他和友人聚餐，大概8點獨自騎機車返家卻意外自摔，強大撞擊力讓他當場失去意識，幸好路人伸援和報警把他送醫急救；前兩次手術和住院期間，渾渾噩噩，第三次手術醒只能躺在床上，感謝家人、醫師和護理師一直鼓勵，給他咬緊牙關也要恢復健康的勇氣，現在身體狀態和車禍前幾乎 沒兩樣。

陳姓學生車禍發生後被送到醫院，身上沒嚴重外傷，但左瞳孔放大，昏迷指數3，疑似腦部受重創，電腦斷層掃描發現左側硬腦膜下腔有出血併嚴重腦腫，必須馬上開顱取出血塊才有機會保命。

「術後成為植物人也能接受嗎？」神經外科醫師張昕煥張昕煥家屬說明，患者昏迷指數低，即使手術也可能成為植物人，但患者年輕又身體機能健全，馬上動刀的術後好轉機率很高。患者家屬同意開顱手術，歷經3個小時手術，取出了約60C.C血塊，重量如雞蛋，病情穩定，醫師以顱內壓偵測器持續觀察。

陳姓學生的昏迷指數回升到6，左瞳孔也恢復正常，顱內壓卻漸漸上升到正常值的兩倍，右瞳孔開始放大，情況急轉直下。經再次電腦斷層掃描，發現右側的硬腦膜上腔出血並擠壓腦部，必須再次手術，因家屬擔心一個晚上兩次大腦手術，對陳姓學生的身體負擔太大，相當遲疑。

張昕煥再度向家屬說明，術後昏迷指數能從3分進步到6分，實屬罕見，很有希望繼續進步，家長才同意二度手術。二度手術後陳姓學生昏迷但情況穩定，一周後進行第三次手術，把先前手術切除的顱骨補起來。術後一個月，陳姓學生在加護病房的醫護人員照護下慢慢清醒，雖能聽見和聽懂，但不會說話，經努力復健過一個月就能開口說話，行動和吞嚥能力也幾乎與正常人一般。