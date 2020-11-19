雲嘉南空品紅爆 午後防臭氧濃度升高

自1949年5月起，台灣進入長達38年的戒嚴時期，直至1987年、蔣經國逝世的前一年才終止。在這禁錮的歲月裡要如何安定人心？發展時代歌曲是個好方法。於是許多激勵士氣、歌頌寶島的歌應運而生。以下要談談四首所謂的「台灣之歌」，當時藉由廣播媒體、勞軍晚會、學校擴音器放送，而電視節目的開播還是後來的事。

2020-11-19 10:16