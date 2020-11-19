快訊

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首「台灣之歌」

日本新冠疫情創新高 日相菅義偉拋「安靜的口罩聚餐」政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲嘉南空品紅爆 午後防臭氧濃度升高

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天西半部空品不佳。圖／取自空品監測網
今天西半部空品不佳。圖／取自空品監測網

今天上午雲嘉南共有五個空品測站出現「紅爆」，西半部另有10個橘色警戒測站，集中在彰化、雲林、嘉義、台南及高雄。環保署表示，今天西半部地區位在背風側，且清晨及夜間中南部地區可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積。

五個紅害測站分別為雲林麥寮、雲林台西、嘉義新港、嘉義朴子、台南北門。另有10個橘色警戒測站，環保署提醒，今天午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；中南部及馬祖金門地區清晨及夜間易有局部霧影響能見度。

今天各地空品，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖、金門地區為「普通」等級；竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環保署說，明天清晨至上午環境風場仍為偏東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積；午後東北風逐漸增強，北部地區擴散條件稍改善，中南部地區仍須留意汙染物易累積；清晨時段於中南部及馬祖、金門地區易有局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

嘉義 金門 馬祖

延伸閱讀

民進黨中常會討論馬祖 蔡英文：不放棄任何一位支持者

不要被好天氣騙了！彰化雲林沿海空品其實拉紅色警戒

台中市空汙改善 台電建議市長協助推動新建燃氣機組

台中空品不良日數變少 台電：中火以最佳機組上線

相關新聞

環團質疑日核汙水排入海不會只有一次 恐長達40年

日本東京電力公司「福島第一核電廠」儲存123萬噸以上具放射物質的廢水，預計兩年後達到儲存極限，日方研擬將核廢水排入大海引...

秋老虎發威到今天！明起北東變天有雨到下周三 防大雨

秋老虎到今天為止。中央氣象局說，明天鋒面通過，加上東北風增強，北部、東半部容易下雨到下周三，高溫也會下降，其中東北部要跟...

健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

今年已是全民健保連續第四年收支失衡，得靠安全準備金填補短絀，今年短絀金額已高達671億元，安全準備金也只剩下1.89個月...

考察高鐵營運 林佳龍：會落實秋冬防疫

交通部長林佳龍今天與立法院交通委員會，前往台灣高鐵桃園站，考察台灣高鐵營運概況時表示，依台灣高鐵10月的營運情形，相較去...

車禍瀕死男大生10天內三次手術摘血塊　現在復原能遛狗

彰化縣北斗鎮20歲名陳姓學生，3個月前騎機車返家時途中不慎自摔，導致左硬腦膜出血而重度昏迷，經過衛生福利部彰化醫院三次手...

國道施工泥漿溢流引爆大塞車 高公局將向新北求償

新北市政府新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道一號北上13公里處及福德三路改良地質，不料卻在昨天下午4時3...

雲嘉南空品紅爆 午後防臭氧濃度升高

今天上午雲嘉南共有五個空品測站出現「紅爆」，西半部另有10個橘色警戒測站，集中在彰化、雲林、嘉義、台南及高雄。環保署表示...

如何打造排便順暢的體質？這樣做可以「便」得更順暢

無論男女老少，幾乎人人都有過便秘的困擾，便祕不僅讓身體不舒服，情緒也會受到影響，究竟該如何打造排便順暢的體質呢？

秋冬好發突發性耳聾 把握這項關鍵避免聽力喪失

秋冬季節氣溫多變化，是突發性耳聾的好發期。南投縣40歲魏姓男子近日容易暈眩、右耳耳鳴，以為罹患梅尼爾氏症（暈眩症），經醫...

高成就孩子不代表高適應度 醫師建議採「1問2應3轉介」

近期大學生憾事意外頻傳，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺提醒，大學生上大學面臨離家，必須適應大學自主管理，也要面...

「油魚」當鱈魚吃 10歲男童拉油3天就醫稱沒吃「魷魚」

10歲林姓男童排便流出帶油液體，連放屁都噴油！家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。醫師問診時再三詢問男童有沒有吃「油魚」？...

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首台灣之歌

自1949年5月起，台灣進入長達38年的戒嚴時期，直至1987年、蔣經國逝世的前一年才終止。在這禁錮的歲月裡要如何安定人心？發展時代歌曲是個好方法。於是許多激勵士氣、歌頌寶島的歌應運而生。以下要談談四首所謂的「台灣之歌」，當時藉由廣播媒體、勞軍晚會、學校擴音器放送，而電視節目的開播還是後來的事。

熱門新聞

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

泥漿溢流路面！國一北上大塞車道縮半 搶修估晚間11點通行

泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

中華郵政花5億多建置i郵箱 使用率卻節節下降挨批

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。