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雲嘉南空品紅爆 午後防臭氧濃度升高
今天上午雲嘉南共有五個空品測站出現「紅爆」，西半部另有10個橘色警戒測站，集中在彰化、雲林、嘉義、台南及高雄。環保署表示，今天西半部地區位在背風側，且清晨及夜間中南部地區可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積。
五個紅害測站分別為雲林麥寮、雲林台西、嘉義新港、嘉義朴子、台南北門。另有10個橘色警戒測站，環保署提醒，今天午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；中南部及馬祖、金門地區清晨及夜間易有局部霧影響能見度。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖、金門地區為「普通」等級；竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。
環保署說，明天清晨至上午環境風場仍為偏東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積；午後東北風逐漸增強，北部地區擴散條件稍改善，中南部地區仍須留意汙染物易累積；清晨時段於中南部及馬祖、金門地區易有局部霧影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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