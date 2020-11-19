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秋冬好發突發性耳聾 把握這項關鍵避免聽力喪失
秋冬季節氣溫多變化，是突發性耳聾的好發期。南投縣40歲魏姓男子近日容易暈眩、右耳耳鳴，以為罹患梅尼爾氏症（暈眩症），經醫師診斷為突發性耳聾，讓他相當震驚，治療後聽力才逐漸恢復。醫師提醒頭暈加上單側聽力突然下降或喪失，可能是突發性耳聾症狀，民眾若出現不適，一定盡快就醫，把握7天黃金治療時間，以免聽力永久喪失。
南投醫院高壓氧中心醫師薛凱風說，突發性耳聾最常出現單耳聽力喪失症狀，部分患者還會合併暈眩，患者常以為罹患暈眩症。突發性耳聾原因目前尚不明，可能是病毒感染或是血管病因造成。醫師會透過耳鏡檢查其外耳與耳膜的結構是否正常，接著安排聽力檢查，並適患者的情況安排進一步檢查，排除神經病變、腫瘤的可能性。
醫師提醒，突發性耳聾一定要把握7天黃金治療時間，如果延遲治療，可能會導致聽力永久損失。
耳中風雖然沒有明確預防方法，但保持良好生活習慣、飲食均衡、充足睡眠與運動、避免熬夜、噪音暴露與減少使用耳機，降低壓力，是維護聽力的保健方法。
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