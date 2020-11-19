高成就孩子不代表高適應度 醫師建議採「1問2應3轉介」

近期大學生憾事意外頻傳，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺提醒，大學生上大學面臨離家，必須適應大學自主管理，也要面對生涯困惑，情感發展，單靠自己其實不容易順利面對，身旁的人可付出多一點關懷，建議有效幫助人遠離自殺可採取「1問2應3轉介」。

王明鈺說，高成就的孩子，不代表高適應度，他們過去在學業上平順，但是碰到困難，卻未必有學會面對壓力，不知道如何面對不完美的自己。這時可1問「主動關懷、積極傾聽」，如果發現學生課堂缺席，或是常聚會不出現，或是顯得悶悶不樂，可給予簡單關懷，主動關心「還好嗎？」「有需要關懷？」「你好像不太開心？」這些關懷可引發一個受困的人，可能願意提出協助的機會。

目前政府已有發展「心情溫度計」，在網路上都可以找到，透過幾個簡單的問題可以快速的了解目前情緒的狀況，提供自身填寫或關心的親友來瞭解。

如果分數過高，則進到2應，予以「適當回應、支持陪伴」，當孩子碰到困難無法解決，持續陪伴，讓孩子覺得「世界上有人拉他一把」；3轉介「資源轉介，持續關懷」，若師長發現無法協助，千萬不要放著，陪著他們找到更適合的輔導人員、心理衛生專家、醫療專業等都可以在危及時刻，幫上孩子一把。

另外，衛生福利部提供安心專業號碼1925(依舊愛我)，民眾只要以市話或手機撥打「1925」，安心專線將持續提供全年無休、24小時免付費的心理諮詢服務。

【推薦閱讀】

回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

什麼時候才適合顯露我們的脆弱？從林書豪崩潰痛哭談起

「生命沒緊急逃生出口」身為人類無法避免寂寞痛苦與不確定感

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )