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「油魚」當鱈魚吃 10歲男童拉油3天就醫稱沒吃「魷魚」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
林姓男童連續3天拉油，連放屁都會噴油出來，家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。圖／台中慈濟醫院提供
林姓男童連續3天拉油，連放屁都會噴油出來，家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。圖／台中慈濟醫院提供

10歲林姓男童排便流出帶油液體，連放屁都噴油！家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。醫師問診時再三詢問男童有沒有吃「油魚」？男童堅稱沒吃「魷魚」，一陣雞同鴨講，醫師不放棄反覆確認，最後家長聽懂醫師問的是有沒有吃「油魚」，才終於確認病因，找出拉油真正原因。

林姓男童連續3天拉油，連放屁都會噴油出來，在學校沒辦法換褲子，只好跑到廁所拚命用衛生紙善後，一直擔心會飄出異味而尷尬不已，家長趕緊帶兒子就醫。

台中慈濟醫院小兒腸胃專科醫師李宇正問診先確認拉出來的油並沒有黏液，再詢問「最近有沒有吃到什麼特別的魚，例如油魚或特別油的食物？」男童一口咬定「絕沒吃魷魚」；陪診的男童母親也奇怪拉油跟吃魷魚有什麼關聯？

問不出所以然，李宇正仔細檢查男童身體，發現只有肚子稍微脹氣、腸子蠕動比較快。為了更確定原因，李請男童回想拉油之前吃進肚的每一種食物，男童才說，最近曾經吃過「鱈魚」，因好吃還連吃了兩片，李趕緊從網路找出「油魚」圖片，再問「吃起來是不是肉質比較硬，而且油油的？」男童說「對耶！」這下終於確定造成他拉油的食物，應該就是「油魚」。

男童聽著「油魚」想的是「魷魚」，又把「油魚」當「鱈魚」，難怪一直問不出正確病史。媽媽也笑出來，原來此「油」非彼「魷」，幸好醫師細心反覆推敲，最終查出病因。

李宇正指出，油魚之所以會讓男童拉油，原因是一條油魚約含有40%的蠟酯，人體無法分解吸收這種蠟酯，吃進去只能直接排出來，讓人有拉肚子的感覺，有些人則因對蠟酯耐受度不佳，甚至還會出現噁心、嘔吐等症狀。

李宇正說，油魚因具備會讓人體狂拉油的特性，曾經被當成減肥聖品，流行過一段時間，蠟酯造成的排油其實是生理的自然反應，並沒有毒素，只是會讓人有點失去尊嚴的感覺，如果不慎食用油魚，也大可不必擔心，花點時間善後，身體自然可以恢復正常。

醫師 衛生紙

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