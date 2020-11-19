健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

今年已是全民健保連續第四年收支失衡，得靠安全準備金填補短絀，今年短絀金額已高達671億元，安全準備金也只剩下1.89個月保險支出。全民健康保險會本周五將討論明年健保費率，據了解，費率極可能突破5%大關，因即便疫情衝擊經濟，連付費者代表都未堅持不漲，這是過去20幾年來前所未有，但底線是不能一次漲太多。

據悉，10月健保會諮詢會議的試算資料有醫界版本和付費者版本兩種，但恐難通過醫界版本5.52%，因漲幅高達17.7%，付費者代表難以接受。健保署試算的付費者版本為5.47%，補充保費費率為2.23%，預期明年保險收入達7410億，總額成長3.779%，可將安全準備金提高到2.12個月。

然而，多名健保會委員指出，5.47%對於付費者代表來說還是太高，周五會議勢必將再提第三個版本。目前認為較可接受的費率是回到2012年的5.17%，若通過，單身勞工每月將多繳58元，扶養兩名眷屬之勞工每月要多繳174元，雇主每月要多繳182元，明年補充保費費率也將變為2.11%。

健保會公正人士代表、消基會副董事長吳榮達表示，今年很特殊，大部分產業都因疫情而狀況不佳，漲保費對於雇主及勞工等付費者來說，是非常巨大的壓力。因此難以接受調幅高達18%的醫界版本，主張費率先回到4.91%，希望不要超過5%；如果真的沒辦法，再多或許到5.17%。

一名健保會付費者代表指出，健保總額每年如滾雪球般成長，絕大多數都是雇主和勞工所付，現在總額已經是開辦時的四倍以上，經濟及薪資成長率卻遠遠不及總額成長率。今年疫情讓民間很苦，明年國保、勞保、健保費率卻全部要漲，基層已經哇哇叫了。老人和病人越來越多，為了讓健保錢夠，付費者願意體諒；呼籲政府也要苦民所苦，不要一次漲很多，也不要再加收部分負擔。

健保會公正人士代表滕西華指出，健保署提兩個版本費率都偏高，有兩個原因。首先，健保會委員長期訴求政府確實負擔36%，若政府補足這500多億，財務壓力可減輕，但健保署並未依此試算費率。另外，健保署也沒有試算安全準備金僅一個月的費率，只試算安全準備金要兩個月以上的版本，費率當然高。

滕西華表示，今年疫情衝擊經濟，保費一漲，補充保費也漲，付費者代表還願意漲保費，代表健保20多年的理性討論已趨於成熟。這次漲一點，或許可維持到2023年才再漲一點，不會強碰2024年總統大選。希望政府莫辜負健保會理性善意的討論，不要基於迴避大選的政治考量而一口氣漲足。

前健保局總經理、陽明大學公衛所兼任教授張鴻仁也說，制度比調幅重要。大家認清錢不夠的問題、回到主軸認真談判，表示健保協商制度終於成行，很值得高興。雖然健保的理想是調整一次費率就維持五年平衡，但若共識是維持兩年平衡，那就遵照共識，兩年後再討論，如此就是好的制度。