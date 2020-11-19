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因應大型活動舉辦 高鐵明天起連4個周五增開班次
因應年底周末各地舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求，台灣高鐵公司宣布於11月20日（五）凌晨開放預售11月20、11月27日（五）南下各增班列車一班，並於11月21日（六）開賣12月4日（五）及12月11日（五）各增開三班次車票。
高鐵說，旅客可透過T Express行動購票系統、高鐵合作便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購增開班次車票，歡迎多加利用。
高鐵說，該次後續亦將持續評估預售狀況及運能調度空間規畫增開列車，以滿足旅客需求。
高鐵說，提醒旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。
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