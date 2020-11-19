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工作意外手指血肉模糊 醫保指大作戰婦淚謝：找回來了
65歲洪太太工作時不慎被機器壓砸左手食指和中指，當場血肉模糊，也造成指頭末梢、甲床及遠端指節開放性骨折，經送往醫院急救，並接受醫療團隊評估，透過甲床重建手術搭配人工皮膚，盡力保全手指外觀與功能，術後兩個月恢復九成，讓患者感動直說「終於找回手指頭了！」
亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，洪太太被送到醫院時，食指和中指的軟組織嚴重損傷，指尖骨頭外露，醫療團隊評估，若以植皮重建，恐無法提供足夠軟組織重建原有的部位，且日後會造成疤痕增生、關節攣縮和變形等問題，建議患者採人工皮膚重建，患者接受建議手術，術後效果符合預期，得以恢復原有生活步調。
鄭旭棠指出，工廠或工地難免都會發生工安意外，在急診創傷病人中，有不少手外傷的病人，從簡單的撕裂傷到複雜的壓砸傷，或是創傷性截肢都有，患者需整形外科專科醫師的評估與治療，擬定專屬治療計劃，協助早日回到正常生活。
鄭旭棠介紹，人工皮膚多由矽膠層、小牛膠原蛋白及鯊魚軟骨素所製成，並區分為表皮層與真皮層，可提供傷口多種生長因子與基質，協助真皮層增厚，使植皮傷口更接近正常傷口，且真皮層可以讓傷口組織周遭的肉芽長入傷口內沒有血液循環之處，因此，如同患者因全層皮膚缺損，且肌腱與骨頭暴露的患者，使用人工皮膚就有機會讓肉芽長到肌腱與骨頭上。
他強調，因手外傷病情相當複雜，需要詳盡的評估及手術治療，再加上病人配合規律門診追蹤換藥，才能確保術後順利恢復。面對手部外傷患者，整形外科醫師不只關心骨頭的癒合、傷口的完整，更在乎最終「手」整體的功能回復。
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