工作意外手指血肉模糊 醫保指大作戰婦淚謝：找回來了

65歲洪太太工作時不慎被機器壓砸左手食指和中指，當場血肉模糊，也造成指頭末梢、甲床及遠端指節開放性骨折，經送往醫院急救，並接受醫療團隊評估，透過甲床重建手術搭配人工皮膚，盡力保全手指外觀與功能，術後兩個月恢復九成，讓患者感動直說「終於找回手指頭了！」

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，洪太太被送到醫院時，食指和中指的軟組織嚴重損傷，指尖骨頭外露，醫療團隊評估，若以植皮重建，恐無法提供足夠軟組織重建原有的部位，且日後會造成疤痕增生、關節攣縮和變形等問題，建議患者採人工皮膚重建，患者接受建議手術，術後效果符合預期，得以恢復原有生活步調。

鄭旭棠指出，工廠或工地難免都會發生工安意外，在急診創傷病人中，有不少手外傷的病人，從簡單的撕裂傷到複雜的壓砸傷，或是創傷性截肢都有，患者需整形外科專科醫師的評估與治療，擬定專屬治療計劃，協助早日回到正常生活。

鄭旭棠介紹，人工皮膚多由矽膠層、小牛膠原蛋白及鯊魚軟骨素所製成，並區分為表皮層與真皮層，可提供傷口多種生長因子與基質，協助真皮層增厚，使植皮傷口更接近正常傷口，且真皮層可以讓傷口組織周遭的肉芽長入傷口內沒有血液循環之處，因此，如同患者因全層皮膚缺損，且肌腱與骨頭暴露的患者，使用人工皮膚就有機會讓肉芽長到肌腱與骨頭上。