快訊

健保費率恐破5%！ 月薪4萬以上每月多繳58元起跳

沒春節泡泡！ 陳時中：返台過節一樣檢疫14天「我不會放的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工作意外手指血肉模糊 醫保指大作戰婦淚謝：找回來了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
洪太太左手食指、中指遭砸斷（左），經接受醫療團隊評估建議手術搭配人工皮膚，術後2個月恢復九成（右），她感動直說「終於找回手指頭了！」圖／亞洲大學附屬醫院提供
洪太太左手食指、中指遭砸斷（左），經接受醫療團隊評估建議手術搭配人工皮膚，術後2個月恢復九成（右），她感動直說「終於找回手指頭了！」圖／亞洲大學附屬醫院提供

65歲洪太太工作時不慎被機器壓砸左手食指和中指，當場血肉模糊，也造成指頭末梢、甲床及遠端指節開放性骨折，經送往醫院急救，並接受醫療團隊評估，透過甲床重建手術搭配人工皮膚，盡力保全手指外觀與功能，術後兩個月恢復九成，讓患者感動直說「終於找回手指頭了！」

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，洪太太被送到醫院時，食指和中指的軟組織嚴重損傷，指尖骨頭外露，醫療團隊評估，若以植皮重建，恐無法提供足夠軟組織重建原有的部位，且日後會造成疤痕增生、關節攣縮和變形等問題，建議患者採人工皮膚重建，患者接受建議手術，術後效果符合預期，得以恢復原有生活步調。

鄭旭棠指出，工廠或工地難免都會發生工安意外，在急診創傷病人中，有不少手外傷的病人，從簡單的撕裂傷到複雜的壓砸傷，或是創傷性截肢都有，患者需整形外科專科醫師的評估與治療，擬定專屬治療計劃，協助早日回到正常生活。

鄭旭棠介紹，人工皮膚多由矽膠層、小牛膠原蛋白及鯊魚軟骨素所製成，並區分為表皮層與真皮層，可提供傷口多種生長因子與基質，協助真皮層增厚，使植皮傷口更接近正常傷口，且真皮層可以讓傷口組織周遭的肉芽長入傷口內沒有血液循環之處，因此，如同患者因全層皮膚缺損，且肌腱與骨頭暴露的患者，使用人工皮膚就有機會讓肉芽長到肌腱與骨頭上。

他強調，因手外傷病情相當複雜，需要詳盡的評估及手術治療，再加上病人配合規律門診追蹤換藥，才能確保術後順利恢復。面對手部外傷患者，整形外科醫師不只關心骨頭的癒合、傷口的完整，更在乎最終「手」整體的功能回復。

洪太太左手食指、中指遭砸斷（左），經接受醫療團隊評估建議手術搭配人工皮膚，術後2個月恢復九成（右），她感動直說「終於找回手指頭了！」圖／亞洲大學附屬醫院提供
洪太太左手食指、中指遭砸斷（左），經接受醫療團隊評估建議手術搭配人工皮膚，術後2個月恢復九成（右），她感動直說「終於找回手指頭了！」圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 整形 手術

延伸閱讀

美企財報佳 消費股亮眼

健亞抗血栓用藥 取得中國大陸專利

強尼戴普被逼出魔法世界 粉絲「出征」安珀赫德咒她死

大陸心臟支架大降價 從上萬人民幣降至每個7百元

相關新聞

健保費率極可能破5% 三費率版本曝光每月多繳58元起跳

今年已是全民健保連續第四年收支失衡，得靠安全準備金填補短絀，今年短絀金額已高達671億元，安全準備金也只剩下1.89個月...

工作意外手指血肉模糊 醫保指大作戰婦淚謝：找回來了

65歲洪太太工作時不慎被機器壓砸左手食指和中指，當場血肉模糊，也造成指頭末梢、甲床及遠端指節開放性骨折，經送往醫院急救，...

台劇都不拍工程師故事？疫情下串流爆發能否反映生活？

看看台灣自己講的故事，不諱言地，在這一波串流平台的勢頭上，我們也積極地開拓各種故事影集，其中也不乏劇本及製作均佳的作品。但是我不能理解的是，我們對於題材的想像似乎有一道看不見的魔咒，總是超越不了特定的格局。

用綠蔭擋住大巨蛋！國父紀念館將重現王大閎林蔭大道

國父紀念館是許多人散步與休憩、運動的重要空間。隨著大巨蛋的逐漸成形，其高聳的銀色建築體已影響民眾於國父紀念館園區漫步時的...

「油魚」當鱈魚吃 10歲男童拉油3天就醫稱沒吃「魷魚」

10歲林姓男童排便流出帶油液體，連放屁都噴油！家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。醫師問診時再三詢問男童有沒有吃「油魚」？...

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首台灣之歌

自1949年5月起，台灣進入長達38年的戒嚴時期，直至1987年、蔣經國逝世的前一年才終止。在這禁錮的歲月裡要如何安定人心？發展時代歌曲是個好方法。於是許多激勵士氣、歌頌寶島的歌應運而生。以下要談談四首所謂的「台灣之歌」，當時藉由廣播媒體、勞軍晚會、學校擴音器放送，而電視節目的開播還是後來的事。

國道泥漿湧路面大塞車 新北搶修今晨復原

新北市政府昨天施作汐止區同興路穿越高速公路地下道工程發生泥漿湧至路面，造成國道大塞車，直到深夜才逐漸疏解。經緊急封閉兩車...

因應大型活動舉辦 高鐵明天起連4個周五增開班次

因應年底周末各地舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求，台灣高鐵公司宣布於11月20日（五）凌晨開放預售11月20、11月2...

台中市今起到周六賞懸日 一張圖看最佳觀賞時間與路段

中央氣象局說，台中市今起三天到周六可以觀賞的懸日，最佳觀賞路段為台中市大甲區經國路（台1線152公里以西），民眾將可在無...

熱得像夏天又空汙 彭啟明：下周起預期東北風重新登場

今天秋老虎發威，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，預期比昨天還熱一點，各地中午高溫都有機會突破3...

今天好熱高溫上看34度！ 吳德榮：明晚北台灣變天

今天秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地晴朗穩定、近午紫外線強，...

遙控飛機正夯！合法場地奇缺 苦了玩家累了警察…

全台遙控飛機玩家日益增多，但今年3月民航局將無人機納管，卻連遙控飛機也列入，在玩家間衍生出不少問題，包括考照地點太少、專業場地不足、取締違規困難等情形，讓不少玩家抱怨連連，「無人機四處飛所以納管，可是遙控飛機都固定區域飛，怎麼也納入？」

熱門新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

泥漿溢流路面！國一北上大塞車道縮半 搶修估晚間11點通行

泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。