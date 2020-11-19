熱得像夏天又空汙 彭啟明：下周起預期東北風重新登場

今天秋老虎發威，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，預期比昨天還熱一點，各地中午高溫都有機會突破30度，甚至都會地區到31-32度，有些測站極端的溫度也可能到32-35度，和夏天比較起來雖然差一截，但溫度上是感受差異的。

除此之外，今天西半部都要留意空氣品質，他說，尤其北部可能因為偏南風，汙染物往北傳送，北部也因中午前後光化反應條件相當好，有機會到達所有族群不健康等級，今天您可留意各地的能見度會較差一點，這就是典型光化反應的空氣汙染，務必要減少戶外活動。

彭啟明說，這一波的回溫，和預期非常的相近，台灣附近顯著的偏東南風，造成西半部及北部相當的穩定，不過明天下半天開始，北部會轉為偏東北風，北部東半部會比較明顯一些，溫度會下滑，也較為陰沉，迎風面偶有短暫陣雨。

他說，目前在中國北方正有波冷高壓南下，中國東北及華北迎來今年第一波顯著的降雪及降溫，對岸氣象新聞用中國東半部大跳水來形容，未來也將在韓國及日本附近轉冷。這波變化大致上多在長江以北的緯度分界，頂多就是冷暖空氣交界時，會有鋒面雲系發展，未來周五下半天到周六，就是受到這鋒面掠過配合上東北風，台灣北部東半部有點小變化，但不算太強，中南部則變化不大。

下周天氣開始就略有點波動，不像這周這麼穩定，彭啟明說，預期東北風會開始重新登場，時強時弱，也不排除會有幾天冷空氣南下，北部東北部感受會和這幾天差異頗大，還不到降到很冷的地步，但11月下旬到12月初，仍可能有較涼空氣南下。中南部則是背風面，還要晚至少兩三周和北部相對有落差。