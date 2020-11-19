今天好熱高溫上看34度！ 吳德榮：明晚北台灣變天

今天秋老虎持續發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地晴朗穩定、近午紫外線強，各地高溫約在32至34度左右；白天熱早晚涼、日夜溫差很大。北部19至33度、中部19至34度、南部19至33度、東部19至31度。

明天各地晴朗，下午迎風面北台灣雲量漸增，高溫稍降；明晚至周六東北風影響，北海岸、北部山區及東北部有局部雨，大台北及東半部降雨機率亦提高；冷空氣不強，北台灣周六白天，因雲多降雨而轉涼。桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

周日東北風減弱、呈現空檔，各地好轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上。

他說，下周一、周二另一波較強東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是不強，北台灣因雲多降雨、轉濕涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

下周三東北風略減弱，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨，桃園以南則是晴時多雲的天氣。