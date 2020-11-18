國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞雪隧」

國道一號北上13公里處今晚大塞車，很多基隆人被塞在車陣中，今晚大批民眾抱怨文貼上臉書大罵，「回家的路途很遙遠、很漫長」、「昨天早上是台鐵大誤點，今天下班換高速公路塞爆，基隆人真的很可憐」、「內湖回基隆開2小時，以為在雪隧」、「很多基隆人10點才吃晚餐」

新北市政府新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道一號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，今天下午4點30分發生泥漿冒至路面溢流狀況，為維行車安全故緊急封閉高速公路內線2個車道，進行清洗及刨鋪作業，但晚間下班時段，造成北上大塞車。

新北市新工處今晚表示，因地下地質狀況差異性不易掌控，原本預計11點後可以恢復通車，但是因為嚴重塞車，維修人員無法馬上趕到，恢復通車時間改為午夜前，封閉期間造成用路人極大困擾，深表歉意。

「今晚大家回基隆的路是不是很遙遠？國一往北塞爆，內湖回基隆開了2小時，塞到第一次想問候....經過時目視路面並非不平整或崩塌，如果不是有立即危險，高公局可以改深夜施工。」被堵在路上的杜姓民眾，把塞車文照貼在臉書社群「基隆人大小事」，引發熱議。

很多民眾也塞在車陣，紛留言回應說，「今晚很多基隆人10點才吃晚餐」、「昨天早上是台鐵大誤點，今天下班換高速公路塞爆，基隆人真的很可憐」、「我現在還塞在這個路段，坐在國光客運上面，覺得回家的路途很遙遠、很漫長」、「實在太扯了，晚上7點從內湖出發，回到基隆已經快要9點了，無言！」