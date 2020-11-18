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泥漿溢流國一路面引爆大塞車 漏夜搶修畫面曝光

聯合報 / 記者施鴻基柯永輝／新北即時報導
新北市工務局新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道1號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，卻發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，漏夜搶修。圖 / 新北工務局提供
新北市工務局新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道1號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，卻發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，漏夜搶修。圖 / 新北工務局提供

新北市政府新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道一號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，18日下午4點30分發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，進行清洗及刨鋪作業，引爆國1大塞車，新北市府原希望午夜前恢復通車，但目前可能要趕在19日清晨6時前才能全線搶修完畢。新北市府也發聲明對造成事故向駕駛人致歉。

新工處表示，因地下地質狀況差異性不易掌控，確切原因正待釐清中，為處理泥漿湧至路面之狀況，並避免影響高速公路行車安全，所以緊急封閉內側2車道，緊急施作辦理路面清洗及刨鋪作業。

新北市工務局長詹榮鋒表示，新工處及高速公路局正在全力處理，已讓同興路工區廠商停止施作，晚上進行路面搶修檢討，明早前完全恢復，後續全面檢討，更換專業廠商，未同意前禁止施工。新北市副秘書長朱愓之也到場了解狀況。

工務局及高公局已掌握狀況正儘速復原路面，目前仍有2車道開放通行。詹榮鋒指示，務必在明天早上用路人通勤時間之前完成修復，封閉期間造成用路人極大困擾，深感抱歉。

新北市工務局新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道1號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，卻發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，漏夜搶修。圖 / 新北工務局提供
新北市工務局新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道1號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，卻發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，漏夜搶修。圖 / 新北工務局提供
新北市工務局新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道1號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，卻發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，漏夜搶修。圖 / 新北工務局提供
新北市工務局新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，在國道1號北上13公里處及福德三路面下施作地質改良，卻發生泥漿冒至路面溢流狀況，緊急封閉高速公路內線2個車道，漏夜搶修。圖 / 新北工務局提供

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