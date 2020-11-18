用綠蔭擋住大巨蛋！國父紀念館將重現王大閎林蔭大道

國父紀念館是許多人散步與休憩、運動的重要空間。隨著大巨蛋的逐漸成形，其高聳的銀色建築體已影響民眾於國父紀念館園區漫步時的視野與天際線。國父紀念館新任館長王蘭生今宣布，國父紀念館「跨域加值公共工程計畫」明年初動工，這是國父紀念館成立半世紀以來首度大幅度整修，將回復建築師王大閎最初設計的雙排林蔭大道，除了恢復設計者的原始精神，民眾漫步其中，其視野可透過綠蔭遮擋大巨蛋破壞美感的天際線。

1972年落成的國父紀念館，今舉行「半世紀剪影—中山公園的回顧與展望」展覽開幕，展中展示多幅國父紀念館中山公園橫跨半世紀的歷史照片，以及王大閎的設計草圖。甫上任的館長王蘭生，也在展後說明國父紀念館的改造計畫。

王蘭生表示，國父紀念館設立逾48年，部分設施已屬老舊，四年前獲行政院核定「跨域加值公共工程計畫」，又於今年8月修正計畫通過，總經費為16.32億，主要工程將於明年初啓動。

其中最大的改造其實是「復原」—恢復原始設計者王大閎最初的設計，包括將現在的中軸景觀花圃改造為雙排林蔭大道、噴水池景觀改造為映池。王蘭生表示，王大閎的原始設計圖有雙排林蔭大道和映池，但經過「紀念國父百年誕辰籌備小組」審核後，不知為什麼消失了。

此次重現雙排林蔭大道，王蘭生表示，國父紀念館將廣種樟樹類的大樹，「恢復現代公園的功能」，夏天遮蔭冬天擋風。他指出，國父紀念館太多硬舖面，夏天炎熱無比；此次種植雙排林蔭大道，除了遮蔭提供清涼之外，還能妥善運用綠蔭阻擋對面大巨蛋高聳突出的天際線，還給訪客幽靜的視野。

王蘭生表示，改造後的園區將增加樹蔭動線、擴大綠地面積，讓在廣場休憩的民眾增加舒適感，此外還把仁愛路出入口動線打開，讓視野更開闊，展現大樹、綠地、黃瓦的優美景觀，同時整建廣場鋪面，提供親民及無障礙的安全友善環境。

國父紀念館靠仁愛路一端曾是台鐵三張犂鐵道支線經過之地。王蘭生表示，此次園區改造，國父紀念館也將增設三張犂鐵道支線意象，在支線二端各增加出入口，既方便民眾到館來參加活動，也重新呈現過去的鐵道歷史，讓民眾懷舊當年的鐵道意象。

王蘭生表示，國父紀念館從未大幅整修，加上已列為古蹟，這次整修是創舉、挑戰也相當艱鉅。中山公園整建已上網公開招標，設定明年初動工，預計後年年中完成；所有整建工程預計2025年完成。他強調，園區工程採分期分區方式進行，工程期間中山公園照常開放，僅有小部分活動區域受影響，儘量不影響民眾的使用權益。

國父紀念館映池倒影模擬圖。圖／國父紀念館提供

民國103年和民國61年的國父紀念館歷史照片相較，背後大巨蛋的天際線隱隱成形。記者陳宛茜／翻攝

國父紀念館林蔭大道模擬圖。圖／國父紀念館提供

國父紀念館雙排林蔭大道模擬圖。圖／國父紀念館提供