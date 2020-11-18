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異性戀愛滋延遲診斷為同性戀3倍 醫：有性行為都要篩檢

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
台灣愛滋學會理事長洪健清（右二）與愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧（右三）盼弭平外界不友善的眼光，達到愛滋「零感染、零死亡、零歧視」的目標。 記者楊雅棠／攝影
台灣愛滋學會理事長洪健清（右二）與愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧（右三）盼弭平外界不友善的眼光，達到愛滋「零感染、零死亡、零歧視」的目標。 記者楊雅棠／攝影

隨著醫療進步，愛滋感染者在有效愛滋藥物的控制下，身體健康狀態及壽命已與常人無異，台灣的愛滋感染人數也已達15年來新低。然而，在感染者延遲診斷的比例仍高達三成六，其中異性戀延遲篩檢比例為同性戀的三倍。台灣愛滋學會理事長洪健清表示，民眾預防及篩檢意識仍需提升，只要有過性行為的民眾就應該要做篩檢。

洪健清分享曾有位40多歲的女性因為皮膚病症而到皮膚科就診，醫師發現為帶狀皰疹，可能因免疫力低下造成，順便為其做愛滋篩檢，竟意外發現感染了愛滋，因而轉入洪的門診。

該名婦女除了先生外，沒有其他性伴侶，進而發現先生也已感染一段時間，未曾確診，因而造成延遲就醫，免疫力都已非常低落。

洪健清解釋，當發現確診時，體內CD4淋巴球數目已降到200以下或是已經發病者，就稱為延遲診斷。而延遲診斷比例的主要原因為民眾自認沒有風險，所以不接受或延遲篩檢。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧則表示，國內針對感染者設立的「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」仍將感染者當作罪犯看待。

其中第21條：「明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為或有共用針具、稀釋液或容器等之施打行為，致傳染於人者，處五年以上十二年以下有期徒刑。 」更讓感染者隨時處於被告的擔憂中，而「不知者」不在「第21條」的規範內，也是促使民眾拒絕做愛滋篩檢的原因之一，恐進一步影響整體愛滋防疫。

現在除了定點篩檢，政府也推出在家自我篩檢，且確診後感染者透過藥物治療，可以將病毒量降低至測不到的狀態，也不具傳染力。洪健清說，像含三種抗病毒藥物的嵌合酶抑制劑，可讓感染者開始服藥後一個月內就能快速壓抑病毒量到達測不到的狀態，希望只要曾有過性行為者，都能接受篩檢，並進一步治療，實現治療即預防的防疫手段。

為提升民眾對愛滋認知與預防知識，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會及11個愛滋相關非政府組織也將啟動愛滋聯名公益猛男月曆聯合勸募活動，即日起至明年1月31日，只要捐款新台幣350元給任一參與活動的單位，即可獲得限量愛滋公益猛男月曆。

即日起至明年1月31日，只要捐款新台幣350元給任一參與活動的單位，即可獲得限量愛滋公益猛男月曆。記者楊雅棠／攝影
即日起至明年1月31日，只要捐款新台幣350元給任一參與活動的單位，即可獲得限量愛滋公益猛男月曆。記者楊雅棠／攝影

愛滋病 性行為 月曆

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