大學畢業就得照顧失智嬤 她靠據點找到工作兼照顧方式

超高齡化社會讓台灣的照顧模式日趨年輕化，年僅24歲的子晴，大學畢業後必須照顧89歲的失智阿嬤，面對無止盡的照顧路程，除了身心俱疲，對於未來也感到徬徨，雖使用長照2.0減輕照顧負擔，但心理上的照顧壓力仍難以抒發，直到接觸支持性團體才獲得紓解。

子晴參加家庭照顧者關懷總會舉辦的「聰明照顧者徵求活動」，獲得首獎。她提到，因為透過心理協談確認她能兼顧照顧及在家工作，重要的是有人陪伴，有了勇氣繼續走下去。

家總從2017年起，舉辦「聰明照顧者徵求活動」，今年參賽者平均年齡為54歲，65歲以上占3成3，其中女性願意出來投稿的比例高，占7成5，其餘為男性，參賽者的平均照顧時間為9.6年，而一半以上的參賽者必須兼顧照顧與工作。

家總秘書長陳景寧表示，照顧對於勞動家庭來說，不僅需要減輕照顧負擔，還需要的是穩定工作，政府推動長照多年，但仍有一大部分的民眾不使用，根據調查，不使用長照有七大原因「不知道、不會用、不想用、不敢用、不能用、不夠用、不好用」。

陳景寧表示，「不知道、不會用」的民眾，大多是誤以為長照只提供給經濟弱勢者，或覺得申請流程太複雜；「不想用、不敢用」，多是背負著親友的壓力，認為照顧不得假他人之手，導致不使用；「不能用、不夠用、不好用」則是長照制度不符合他們的需求。

陳景寧表示，照顧的議題非常複雜，且每一個個案都非常個別化，今年「聰明照顧者」獲獎的第一名與第三名，年紀都僅有20多歲，與過去常見的老老照顧相當不同，這群年輕的照顧者，不僅要面對照顧壓力，剛出社會的就業未來，也會讓他們備受壓力。

此時，支持性的團體介入就非常重要，目前衛福部於全台設置105處家庭照顧者關懷據點，就是希望能協助照顧者，降低照顧事件對家庭或個人的衝擊，關懷據點的人員將會不只會協助紓壓，也能幫助針對每個家庭的需求，給予建議。

陳景寧表示，像是年輕照顧者如何兼顧就業與照顧，又或是避免照顧離職的事件發生，協助連結各種資源，目前家庭照顧據點每年會接到3000多件高負荷個案，高負荷個案指一人照顧二人以上、老老照顧、照顧失智或是精神疾病患者，一般案件則是約有數萬件。

家總理事長郭慈安表示，別讓照顧壓垮自己，今年參賽的照顧者，有年輕人也有男性照顧者，顯示愈來愈多民眾都會面對到照顧壓力，呼籲民眾只要有需要盡可能加入支持性團體，使用心理協談，幫助自己度過照顧上的困境與難關。