弭平愛滋歧視 民團攜手推公益猛男月曆義賣

隨醫療科技進步，愛滋感染者經治療，健康狀況、壽命已與常人無異，外界不友善的眼光成為影響感染者生活品質主要元凶，愛滋相關團體今天推出公益猛男月曆義賣，盼弭平歧視。

為提升民眾對愛滋認知與預防知識，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會及11個愛滋相關非政府組織今天宣布啟動第2屆愛滋聯名公益猛男月曆聯合勸募活動，即日起至明年1月31日，只要捐款新台幣350元給任一參與活動的單位，即可獲得限量愛滋公益猛男月曆。

台灣愛滋病學會理事長洪健清今天表示，為達成2030年終止愛滋流行全球「3零」目標，即零感染、零愛滋相關死亡、零歧視，聯合國愛滋病規劃署提出2020年「90-90-90」計畫，希望達到90%的感染者了解自身感染狀況、90%自知感染者接受治療、90%接受治療者成功抑制病毒量。

洪健清說，相較去年同期，今年累計愛滋新感染人數僅1190人、下降20%，創下15年同期最低，死亡人數也逐年下降，愛滋防治已達到「88-92-95」，第一個90預計今年底將達標。

洪健清指出，感染者透過藥物治療，可以將病毒量降低至測不到的狀態，也不具傳染力，其身體健康狀態及壽命與常人無異，推估到了2026年，全台50歲以上感染者將超過3成，感染者生活品質也逐漸受重視。

然而，感染者的生活品質與愛滋歧視息息相關，洪健清說，感染者患有慢性疾病的風險較高，但因為擔心受到偏見的眼光，感染者尋求醫療或是其他社會支持的意願較低，甚至影響服用抗病毒藥物的順從性。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，露德協會去年曾針對411名愛滋感染者進行問卷調查，發現超過半數受訪者認為被當成罪犯對待，擔心曝光感染狀況、擔心被歧視、擔心傳染給他人都是造成感染者生活品質低落的重要主因，但國內針對感染者設立的「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」卻會讓感染者隨時處於被告的擔憂中。

林宜慧指出，根據該法第21條規定，隱瞞感染者身分與他人進行危險性行為，致傳染於他人者，可處5年至12年有期徒刑。截至去年底，正式起訴的20個案件中，有17件受到「有罪判決」，其中76%皆為「未遂」，也就是沒有人實際受到感染，但感染者卻平均被判近3年的刑期，且其中還包含已靠藥物達到測不到病毒狀態的感染者。

林宜慧認為，閨房之事舉證困難，此法條早已淪為威脅感染者的利器，也可能讓民眾拒絕做愛滋篩檢，導致延誤治療，並加深社會對感染者的歧視，呼籲疾管署儘早修正過時法令，讓台灣朝愛滋零歧視社會邁進。