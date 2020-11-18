快訊

F-16失事 空軍：20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弭平愛滋歧視 民團攜手推公益猛男月曆義賣

中央社 / 台北18日電
台灣愛滋病學會18日舉行記者會，推出「2021為i篩檢愛滋公益猛男月曆」，現場找來男模大秀肌肉身材，為月曆做宣傳，希望讓更多民眾了解愛滋病毒，一起為弭平愛滋歧視努力。中央社
台灣愛滋病學會18日舉行記者會，推出「2021為i篩檢愛滋公益猛男月曆」，現場找來男模大秀肌肉身材，為月曆做宣傳，希望讓更多民眾了解愛滋病毒，一起為弭平愛滋歧視努力。中央社

隨醫療科技進步，愛滋感染者經治療，健康狀況、壽命已與常人無異，外界不友善的眼光成為影響感染者生活品質主要元凶，愛滋相關團體今天推出公益猛男月曆義賣，盼弭平歧視。

為提升民眾對愛滋認知與預防知識，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會及11個愛滋相關非政府組織今天宣布啟動第2屆愛滋聯名公益猛男月曆聯合勸募活動，即日起至明年1月31日，只要捐款新台幣350元給任一參與活動的單位，即可獲得限量愛滋公益猛男月曆。

台灣愛滋病學會理事長洪健清今天表示，為達成2030年終止愛滋流行全球「3零」目標，即零感染、零愛滋相關死亡、零歧視，聯合國愛滋病規劃署提出2020年「90-90-90」計畫，希望達到90%的感染者了解自身感染狀況、90%自知感染者接受治療、90%接受治療者成功抑制病毒量。

洪健清說，相較去年同期，今年累計愛滋新感染人數僅1190人、下降20%，創下15年同期最低，死亡人數也逐年下降，愛滋防治已達到「88-92-95」，第一個90預計今年底將達標。

洪健清指出，感染者透過藥物治療，可以將病毒量降低至測不到的狀態，也不具傳染力，其身體健康狀態及壽命與常人無異，推估到了2026年，全台50歲以上感染者將超過3成，感染者生活品質也逐漸受重視。

然而，感染者的生活品質與愛滋歧視息息相關，洪健清說，感染者患有慢性疾病的風險較高，但因為擔心受到偏見的眼光，感染者尋求醫療或是其他社會支持的意願較低，甚至影響服用抗病毒藥物的順從性。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧說，露德協會去年曾針對411名愛滋感染者進行問卷調查，發現超過半數受訪者認為被當成罪犯對待，擔心曝光感染狀況、擔心被歧視、擔心傳染給他人都是造成感染者生活品質低落的重要主因，但國內針對感染者設立的「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」卻會讓感染者隨時處於被告的擔憂中。

林宜慧指出，根據該法第21條規定，隱瞞感染者身分與他人進行危險性行為，致傳染於他人者，可處5年至12年有期徒刑。截至去年底，正式起訴的20個案件中，有17件受到「有罪判決」，其中76%皆為「未遂」，也就是沒有人實際受到感染，但感染者卻平均被判近3年的刑期，且其中還包含已靠藥物達到測不到病毒狀態的感染者。

林宜慧認為，閨房之事舉證困難，此法條早已淪為威脅感染者的利器，也可能讓民眾拒絕做愛滋篩檢，導致延誤治療，並加深社會對感染者的歧視，呼籲疾管署儘早修正過時法令，讓台灣朝愛滋零歧視社會邁進。

愛滋病 月曆 義賣

延伸閱讀

全國最大愛心跳蚤市場 新北耶誕周末義賣送愛心

新北清潔隊擺脫舊形象 拍月曆呈現不同的美感

桃園愛心協會義賣白米贊助愛心 籌募基金救助艱苦人

台南市府發表消防新月曆 不用猛男改採日常風

相關新聞

國一路面受損回堵15公里大塞車 新北工程惹禍搶修中

新北市穿越國道一號管冪工程導致路面損壞，今晚造成國道嚴重回堵15公里，甚至嚴重回堵汐止市區道路，連相鄰的北市南港區、內湖...

快改道！國一北上路段「紫爆」 五股到汐止嚴重回堵17公里

國道1號北向13公里處，今（18日）晚間受到新北市穿越高速公路管冪工程「路面損壞」影響，造成後方嚴重回堵17公里，導致國一交流道慘變成「停車場」，嚴重回堵市區道路，包括台北市南港區、內湖區用路人全塞在車陣中長達1個多小時，動彈不得。

流感疫苗搶到6萬劑 陳時中證實：加購疫苗來自賽諾菲

今年新冠肺炎疫情成為最強催種人員，民眾接種踴躍，衛福部長陳時中作晚出席活動時表示，又搶到6萬多劑流感疫苗，量不多，最快1...

台北愛樂奏海頓馬勒 提攜年輕音樂家

「台北愛樂盡社會責任，希望挖掘新一代的音樂人才！」台北愛樂青年管弦樂團音樂總監吳曜宇18日表示，台北愛樂23日將帶來《天使之聲》音樂會，侯傳安將領銜演奏海頓《小號協奏曲》...

秋老虎持續發威 北台灣好天氣到週五

秋老虎持續發威，北台灣週五晚開始變天轉涼，週日回暖。氣象專家吳德榮指出，18日至20日白天，「秋老虎」發威，各地高溫可達32至34度。天氣風險公司總經理彭啟明則表示，冷空氣的持續時間...

異性戀愛滋延遲診斷為同性戀3倍 醫：有性行為都要篩檢

隨著醫療進步，愛滋感染者在有效愛滋藥物的控制下，身體健康狀態及壽命已與常人無異，台灣的愛滋感染人數也已達15年來新低。然...

大學畢業就得照顧失智嬤 她靠據點找到工作兼照顧方式

超高齡化社會讓台灣的照顧模式日趨年輕化，年僅24歲的子晴，大學畢業後必須照顧89歲的失智阿嬤，面對無止盡的照顧路程，除了...

弭平愛滋歧視 民團攜手推公益猛男月曆義賣

隨醫療科技進步，愛滋感染者經治療，健康狀況、壽命已與常人無異，外界不友善的眼光成為影響感染者生活品質主要元凶，愛滋相關團...

烘焙食品原料逾期賣 食藥署稽查最高罰18萬

現在許多人喜歡在家自己做甜點、麵包，而到食品原料行購買麵粉、塔皮、果醬、巧克力等食材。但衛福部食藥署於今年8至9月與地方...

疫情時代「串流」夯！台劇如何反映我們的生活？

在後疫情時代，我們需要學會更多挖掘與講述自己故事的能力，不僅對於文化的深耕有幫助，對於知識的創新與學習也會有同樣的助益。除了工程師之外，我們還有許多很少被細數的故事，想要做更多對社會更有益的科技大廠基金會、想挑戰更多精彩人生故事的編劇、想調度嶄新敘事場景的導演，多青睞一下我們自己最切身的這些故事吧。

為國旅添柴火 劍湖山世界射出優惠五支箭

交通部觀光局為國旅送出五柴火，劍湖山世界即日起也射出五支優惠箭，優惠對象包括樂齡族及其陪同者、專屬星座、咖啡族等。

我欲問天天不應！生活中「像極了愛情」讓人想求神問卜的毛病

生活中有不少難治之症，雖然並不會嚴重到對生命造成威脅，卻會對外觀產生明顯影響，久治不癒也相當惱人。

熱門新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

身分證「G」「7」注意！國泰萬怡吃到飽「第二位免費」

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

獨／機車族停等紅燈愛滑手機？小心已成檢舉達人最愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。