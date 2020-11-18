西螺農會「吸金」突破180億 農民「老實賺、乖乖存」
雲林縣最多存款的農會在西螺！西螺鎮農會昨天在臉書粉絲專業發文宣布，「農會存款突破180億」，讓許多網友驚呼「怎麼辦到的？」農會今天受訪時表示，存戶為農民居多，大家賺了錢就會拿來存，相當重視儲蓄，有人存到身家上千萬，甚至還有上億的隱形富豪，不過即便存得多，多數人仍選擇低調樸實過日子。
西螺農會信用部主任林字都說，西螺主產蔬菜及稻米，以蔬菜為例，種植面積約1000多公頃，短期葉類平均每14天採收出售，日復一日的循環作業，農民會將賺來的錢直接存入金融機構帳戶，慣性動作積少成多之下，存款自然愈來愈多。
此外，農會每季稻作收割平均得支出2億元稻穀錢，同樣也多是直接匯入農民帳戶中，因此農會存款近五年來，每年均成長5億元。
而西螺農會會員約1萬多人，以目前存款數字換算，每位會員存款約200萬，超過1千萬者逾2成。「錢賺得多也存得多，但農民生活依舊」林字都說，西螺農民最樸實的地方，就是生活簡單，衣著輕便，開的車也非上等名車，而是方便「賺吃」的貨車，「骨子裡依然是相當老實的作田郎！」
總幹事廖錦富說，農民和農會之間有如共同體，彼此信任、互相幫助，將一點一滴的金錢，積沙成塔，才有今日的超前數目；為了讓大家方便存提款，農會就算「了錢」也要深入鄉間設分部為民服務，讓儲蓄形成風氣，金流得以循環。
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